Janko Franjic, Bredase Bosniër in Nederlandse bob

Bobsleeën is niet echt een sport die je in Nederland met de paplepel ingegoten kunt krijgen. We hebben geen bergen, geen banen - buiten die in de Efteling dan - en eigenlijk ook geen rolmodellen in de sport. Bredanaar Janko Franjic (23) groeide net als alle andere Nederlandse bobbers op met die eerste twee 'handicaps'. Maar een rolmodel had hij wel degelijk. "In 1998 zag ik mijn vader tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen op tv met de vlag van Bosnië-Herzegovina lopen", vertelt de in Nederland geboren en opgegroeide Franjic. Zijn vader Mario Franjic nam in 1984 en 1998 deel aan de Spelen als bobsleeër.



Zijn zoon is wat de Fransen een costaud noemen: groot, breedgeschouderd, gespierd en ongelooflijk sterk. Zowel vader als zoon stromen op latere leeftijd vanuit het gewichtheffen door naar de bobslee. "Enerzijds moet je als bobber veel kracht hebben om die slee van zo'n tweehonderd kilo vooruit te kunnen duwen", legt Franjic uit waarom hij en zijn vader het juiste profiel voor een bobsleeër hebben. "Anderzijds moet je heel explosief zijn om dat zo snel mogelijk te kunnen doen. En daarnaast is het ook belangrijk dat je genoeg gewicht in de slee brengt. Dat profiel is heel moeilijk te vinden."