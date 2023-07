Jan Maas weer in WK-selectie: ‘Dat is altijd een eer’

Hij is er weer bij in de WK-selectie. Huijbergenaar Jan Maas is één van de acht renners die bondscoach Koos Moerenhout begin augustus in stelling brengt op de titelstrijd in Glasgow. Zijn rol zal niet anders zijn dan op het vorige EK en WK: ‘De man van de eerste uren.’

Koos Moerenhout had hem al laten weten dat hij op de longlist stond voor het WK. ,,Zorg dat je in orde ben, zei hij erbij.” Nadat vorig jaar iedereen vol lof was over zijn rol in het team op het EK (winst Fabio Jakobsen) en WK, kwam de definitieve selectie dan ook niet als een grote verrassing voor de ‘veelzijdige knecht’ uit Huijbergen.

,,Maar het blijft altijd wel een eer natuurlijk”, haast de renner van Jayco Alula er bij te zeggen. ,,De bondscoach heeft genoeg renners die hij kan kiezen.” Vorig jaar werden er hier en daar vraagtekens gezet bij zijn selectie. Voor veel Nederlanders is de 27-jarige laatbloeier uit Huijbergen immers de grote onbekende in de Nederlandse ploeg. Bij zijn teamgenoten kan hij sinds de vorige kampioenschappen echter niet meer stuk. Voor kopman en streekgenoot Mathieu van der Poel is hij sowieso een bekend trainingsmaatje.

,,Mijn rol is ook dit jaar weer duidelijk”, zegt Maas vanuit Andorra, waar hij zich met Jayco Alulu op 2400 meter hoogte voorbereidt op de Vuelta. De West-Brabantse diesel is de geknipte man voor de eerste koersuren. ,,Ik heb het parkoers al uitvoerig bestudeerd. Het ziet er pittig uit.” De aanloop richting de lokale ronden omschrijft Maas als: ,,Niet erg moeilijk, maar wel vies genoeg. Het rondje zelf is wel lastig.”

Of Maas, die goede Ronde van Zwitserland achter de rug heeft, na het WK ook daadwerkelijk de Vuelta gaat rijden is nog niet bekend. ,,Als ik word opgesteld, is het mijn eerste grote ronde. Ik ben er in ieder geval klaar voor. Net als voor het WK.”

Moerenhout vertrekt in Glasgow met twee kopmannen: Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle. Om hen heen heeft hij een team gebouwd met: Pascal Eenkhoorn, Olav Kooij, Daan Hoole, Oscar Riesebeek, Mick van Dijk en Jan Maas.