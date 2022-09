Jan Maas twee jaar langer bij Team BikeExchange-Jayco

Jan Maas is voorlopig nog niet weg uit het profpeloton. Het Australische Team BikeExchange-Jayco verlengt zijn contract met twee jaar.

Het afgelopen seizoen sleurde Jan Maas (26) meermaals uren aan een stuk op kop van het peloton voor onder anderen de kopmannen Dylan Groenewegen en Michael Matthews. Zijn werk in zijn debuutjaar maakte indruk en krijgt dus een gevolg van minstens twee jaar. ,,Het is geweldig om nog twee jaar door te gaan bij deze ploeg. Ik ben er erg blij mee. De komende twee jaar hoop ik me te ontwikkelen tot de beste versie van mezelf en hoop ik het team naar mooie successen te leiden", laat Huijbergenaar Maas optekenen.

,,Nadat hij zich snel in het WorldTour-peloton heeft gevestigd, is het duidelijk dat Maas zijn teamgenoten veel te bieden heeft, Team BikeExchange-Jayco is verheugd dat hij nog twee seizoenen bij ons doorgaat”, meldt de ploeg op haar website.

Maas hielp eerder dit seizoen al Fabio Jakobsen aan de Europese titel in München en is momenteel onderweg naar het wereldkampioenschap in Australië om daar Mathieu van der Poel aan de regenboogtrui te helpen.