Jan Kerremans, een man met een missie in wielerland

,,Met de camper naar de Tour, dat was onze vakantie”, zegt zijn vrouw Gusta die meer dan zestig jaar getrouwd was met de man die in wielerkringen bekend stond als ‘streng doch rechtvaardig.’ De rol als jurylid in koers achterop de motor was hem dan ook op het lijf geschreven.

De in Etten-Leur geboren Kerremans was in zijn jonge jaren een verdienstelijk amateurwielrenner. Als uitvoerder leefde hij net als zijn ouders een nomadenbestaan. ,,In 1969 hebben besloten voor de kinderen in Oudenbosch te blijven te wonen”, zegt Gusta.

Vanaf dat moment werd Kerremans vooral een reiziger in wielerland. ,,Als ploegleider was hij vaak langere tijd van huis”, weet Gusta nog. Daar bleef het niet bij. Kerremans ontpopte zich binnen het cyclisme als een man met een missie. Hij blies het jeugdwielrennen in Oudenbosch nieuw leven in. Hij droeg zijn geloof in de sport verder uit als speaker. Hij stampte de Omloop van Oudenbosch uit de grond en maakte er een modelklassieker van.

Vooral als microfonist in de vele West-Brabantse criteriums werd Kerremans in de jaren tachtig en negentig een bekende verschijning bij het wielerpubliek. Omdat een speaker deel uit maakt van het KNWU jurykorps, schoof hij moeiteloos door naar functie van motorordonnans in koers. Achterop bij zijn vriend Henk Raaijmakers stond Kerremans zijn mannetje tot in grote wedstrijden als de Amstel Gold Race.

In 2001 werd Kerremans voor zijn verdiensten voor de wielersport onderscheidde met het Zilveren Wiel. Enkele jaren later stapte hij van de motor en ging de koers als toerist achterna.

De familie heeft vrijdag in besloten kring afscheid genomen van Jan Kerremans.