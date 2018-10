Italiaanse avonturier van basketbalclub Blauw-Wit: 'Winnen zit tussen de oren'

Winnende Barry van Beers in zijn element bij Rondje Seppe

7 oktober Aan het Rondje Seppe over 5 en kilometer was dit jaar door Team Midsummerrun voor het eerst de afstand 15 kilometer toegevoegd. Barry van Beers van mede-organiserende atletiekvereniging AVO'83 was in zijn element op het voor hem 'vertrouwd parcours' buitenom Bosschenhoofd. Hij won de langste afstand in deze 'bijna thuiswedstrijd' overtuigend in 52.26 minuten.