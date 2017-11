Internos-vrouwen klimmen, revanche voor Dongen

MANNEN

TWEEDE DIVISIE

Hellas3 - Heerle 39-36

Mede door de ervaring bij de thuisploeg was het wel spannend maar bleef Heerle met lege handen achter. Heerle staat door deze nederlaag nu alleen onderaan maar de positiviteit in de ploeg is nog volop aanwezig.

Rapiditas - Witte Ster'75 20-20.

,,Begin van de wedstijd ging gelijk op en kregen wij en mindere fase. Toen we wakker werden stonden we goed in de verdediging en bogen we de achterstand om naar een kleine voorsprong.'' In het tweede bedrijf was het ongeveer hetzelfde spelbeeld waardoor deze wedstrijd doelpuntrijk gelijk eindigde.

HOOFDKLASSE B:

Dongen - Blerick 23-20.

Vorig jaar verspeelde Dongen het kampioenschap tegen Blerick. Nu waren ze gebrand te winnen. ,,Kenmerkend voor Blerick is dat ze een laag tempo hebben en zeer slim omgaan met hun mogelijkheden'', aldus Rembrandt Lautenslager. Vooral de circkelspeler en de rechteropbouwer zorgde voor het nodige gevaar. In het tweede bedrijf speelde Dongen in de omschakeling sneller waardoor de winst nu een feit was.

HOOFDKLASSE

Venlo2 - WBC 36-20

WBC had in Venlo helemaal niets in te brengen. De reserves van eredivisionist Venlo waren duidelijk de bovenliggende partij.

VROUWEN

HOOFDKLASSE

R.H.V. - Heerle 24-16

"We hebben niet goed gespeeld", waren de eerste woorden van Vallie Kolditz. Tot de ruststand van 11-8 was het nog te overzien maar daarna ging het hard. Heerle kreeg veel te veel breaks tegen door missers van de afstandsschutters die duidelijk niet in vorm waren.