‘Indrukwekkend’ optreden De Ridder levert hem geen winst op: gelijkspel bij grappling-duel met Braziliaanse legende

‘Een unieke kans, een historisch gevecht', sprak De Ridder voorafgaand aan zijn gevecht met de Braziliaanse legende. Het vertrouwen bij De Ridder was opnieuw ontzettend groot, hij ging ervan uit dat hij Galvao zou verslaan. Het gevecht bestond uit één ronde van twaalf minuten grappelen. Na twaalf minuten kon geen van beide de ander verslaan, waardoor er een gelijkspel uitkwam.

Gelijke strijd

De laatste minuten van het gevecht zagen we iets wat we nog niet vaak hadden gezien: De Ridder die met zijn rug op het canvas lag, met zijn tegenstander recht op zich. Tot nu toe is het altijd andersom geweest, maar ‘The Dutch Knight’ bleef ondanks de druk het gehele gevecht in controle. Hij begon aanvallend, maar zoals de Bredanaar vooraf al zei: het zou moeilijk worden om Galvao naar de grond te krijgen. En zo bleek het ook te gaan. De verdediging van beide vechters was sterk, waardoor geen van beide een doorgang vond om de andere te verslaan.

Tien minuten extra?

De presentator van ONE Championship noemde het optreden van De Ridder na afloop ‘indrukwekkend’, aangezien hij het twaalf minuten had volgehouden. Daaruit blijkt dat de verwachting in Azië was dat Galvao in het voordeel was. De Ridder leek te kunnen leven met het gelijke spel, maar zijn woorden zeiden wat anders. ,,Ik ben hier niet voor een gelijkspel. Ik wil winnen. André, zullen we er nog tien minuten bij doen", grapte de Bredanaar vervolgens.

Galvao was vervolgens te spreken over zijn tegenstander. ,,Hij heeft me echt verrast”, zei een uitgeputte Galvao. ,,Op een gegeven moment leek hij heel moe, maar ik kwam er maar niet doorheen. Hij heeft het echt heel goed gedaan.”

Terug naar MMA

Voor De Ridder gaat de focus na het uitstapje nu weer op MMA. ‘The Dutch Knight' is op zoek naar waar zijn plafond ligt en wil graag nog in een derde wereldtitel in een derde gewichtsklasse veroveren. De verwachting is dat de Bredanaar begin van de zomer weer naar Singapore zal afreizen voor een gevecht. Wellicht vecht hij dan wéér tegen Galvao, maar dan volgens de MMA-regels.