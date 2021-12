In Zundert houden ze de regionale biljarteer hoog

Kay de Zwart struikelt vlak voor de streep in kwalifica­tie voor World Cup Veghel

Sprundelaar Kay de Zwart is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi te bereiken van de World Cup driebanden. De in Roosendaal woonachtige De Zwart verloor in de laatste kwalificatieronde allebei z'n groepswedstrijden.

10 november