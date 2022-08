In Zevenbergen hopen ze op een sprint tussen Groenewegen en Jakobsen: ‘Je merkt dat wielrennen intens beleefd wordt in deze regio’

Wielerliefhebbers kunnen dit weekend weer hun lol op in West-Brabant. Dit keer is de Profronde van Zevenbergen de plek waar duizenden liefhebbers Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Annemiek van Vleuten in actie zien. Aan knaldrang geen gebrek bij de organisatie.

Voor het eerst sinds 2019 gaat het dan écht weer door. Voorzitter Joeri Kamp kan niet wachten tot het startschot klinkt. ,,Het voelt echt als heel lang geleden. De editie van 2019 was een van onze beste profrondes. Het podium (Caleb Ewan, Fabio Jakobsen en Bauke Mollema) was destijds geweldig.”

Kamp, zelf nog als toeschouwer aanwezig bij de Acht van Chaam, maakt komend weekend zijn twaalfde Wielerweekend Moerdijk mee. Hij merkt dat de criteriums weer als vanouds leven in West-Brabant. ,,In Chaam en in Roosendaal was iedereen dolenthousiast. Het was écht leuk om daar bij te zijn. Je merkt dat het wielrennen intens beleefd wordt in deze regio.”

Sprinten in Zevenbergen

Wie de deelnemerslijst bij de mannen er bij pakt, ziet een hoop renners met een sterk eindschot. Met Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen (net als in 2019, red.) zijn er twee ritwinnaars uit de Tour bij, net als rappe mannen als Olav Kooij, Danny van Poppel en Bram Welten. Als Kamp het voor het zeggen heeft, wordt het criterium beslist met een sprint. ,,Ik hoop dat blijkt dat Groenewegen en Jakobsen er met kop en schouders bovenuit steken, maar ben ook benieuwd wat mannen als Kooij en Van Poppel kunnen bieden.”

Een greep uit de deelnemerslijst bij de mannen Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen, Pascal Eenkhoorn, Koen Bouwman, Yoeri Havik, Olav Kooij, Bram Welten, Danny van Poppel, David van der Poel.

Met Annemiek van Vleuten is er deze editie voor het eerst een gele trui te bewonderen in Zevenbergen. De 39-jarige won vorige week met overmacht de zeer populaire Tour de France Femmes. Het bestuur van het criterium merkt dat er ook in Zevenbergen veel aandacht uitgaat naar de vrouwen. ,,Het ligt nog vers in het geheugen en was natuurlijk hartstikke boeiend om naar te kijken. Hopelijk kunnen lokale criteriums de komende jaren net zo veel aandacht besteden aan het vrouwenwielrennen. De Tour de France Femmes is denk ik een blijvertje. In Roosendaal was er ook al veel belangstelling voor de vrouwen.”

Volledig scherm Voorzitter Joeri Kamp van Wielerweekend Moerdijk, de stichting achter de Profronde van Zevenbergen. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Puzzelen en rekening houden

Over de vrouwen gesproken: de organisatie hoopte lang om Demi Vollering, die de bollentrui won, toe te voegen aan het affiche. ,,Zij rijdt echter de Ronde van Scandinavië.” En ook bij de mannen was het schakelen. ,,Antwan Tolhoek kwam ten val in Polen, daar moesten we nog snel een vervanger voor zoeken. Het is ieder jaar puzzelen en rekening houden met uitvallers.”

Een greep uit het deelnemersveld bij de vrouwen Annemiek van Vleuten, Thalita de Jong, Riejanne Marku, Kim de Baat.

Wie er uiteindelijk ook aan de start staan, de organisatie verwacht een fraai wielerweekend. Ten opzichte van 2019 is er in ieder geval één grote verandering: het peloton fietst dit weekend alleen maar door het vernieuwde centrum. ,,We hebben een mooi parcours, rondom de haven en met een horecaplein. Meestal zijn er zeven tot achtduizend bezoekers. Als het écht lekker weer is en de vakanties vallen gunstig uit, gaan we richting de tienduizend.”