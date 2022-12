In Zevenbergen handballen moeder en dochter gewoon in hetzelfde team: ‘Wat een vernedering! Gewisseld worden voor je eigen dochter’

Na 15.000 klappen vindt Max van der Pas het genoeg geweest: ‘Ik wil later wel fatsoen­lijk leven’

Nog één keer stapt hij in de ring en dan zit het er écht op voor Max van der Pas. Het overlijden van een goede vriend leerde hem dat er meer in het leven is dan boksen. Zoals zijn zoontje Dai, voor wie hij de sport nu opgeeft: ,,Het was intens.”

9 december