In Effen en Hoogerheide wordt stiekem ook gekoerst om de zuidelijke wielertitels

Op de ‘Bulten van Effen’ en op de Brabantse Wal in Hoogerheide wordt er dit weekeinde gestreden om de titels van de wielerregio Zuid. Maar of de renners die er aan de start komen dat ook weten? ,,Het is dat je dat nu zegt.”

In den beginne waren er de districtskampioenschappen. ,,Dat was altijd een heel belangrijke wedstrijd”, weet Jordi van Loon nog. ,,Vooral bij de nieuwelingen en junioren was het wel een ding”, vult Jasper Haest hem aan. Voor jongere renners als Van Loon en Haest waren Pinksteren en Wernhout jarenlang aan elkaar gekoppeld als de plek waar een titel en een startbewijs voor het NK te verdienen was.

Inmiddels is het laatste districtskampioenschap in West-Brabant al ongemerkt verreden. De acht wielerdistricten in Nederland worden binnenkort opgeheven en ondergebracht in de vier nieuwe regio’s Zuid, West, Oost en Noord. Door teruglopende deelnemersaantallen werden de DK’s van Zeeland tot Limburg ook al steeds vaker gecombineerd tot een zuidelijk Regiokampioenschap (RK). Dat je er nog altijd punten kunt verdienen om toegelaten te worden tot het NK, weten veel renners al niet meer.

Leeft niet meer zo

De mannen en vrouwen die fietsen in dienst van een zogenaamde continentaal team als semi-profs zijn sowieso automatisch geplaatst voor de strijd om de rood-wit-blauwe kampioenstrui. En ook de verplichting dat je het DK gereden moest hebben om te mogen starten op het NK, is uit het reglement verdwenen. ,,Het DK leeft onder de renners niet meer zo, zoals vroeger”, stelt Willebrorder Van Loon daarom vast.

Het resultaat is dat steeds meer districten hun kampioenschappen onderbrachten in bestaande wedstrijden. Zo adopteert de Ronde van Hoogerheide komende zondag het RK voor elite en beloften (O23) renners. ,,Het is dat je het zegt, maar dat wist ik dus niet”, geeft Tim Bierkens eerlijk toe. De Allinq-coureur uit Stampersgat had zich ‘gewoon’ ingeschreven voor de Ronde van Hoogerheide.

Een dag later wordt op de Bulten van Effen (twee viaducten over de A16) gereden om de titels bij de nieuwelingen, junioren en masters. In 2008 won Wout Poels als lid van Willebrord Wil Vooruit daar de kampioenschapsrace. De vrouwen hebben afgelopen zondag in de Ronde van Heeswijk het eremetaal al verdeeld.

Startbewijs

Bierkens (23 jaar, Allinq), Van Loon (27, WWV) en Haest (24, VolkerWessels) staan zondag aan de start in Hoogerheide. De medailles van de Regio Zuid liggen er klaar. ,,Maar voor mij is het toch vooral de Ronde van Hoogerheide”, zegt Bierkens. ,,Voor mij zijn de extra punten die er te verdienen zijn voor het NK wel belangrijk”, laat Van Loon weten. Hij voelt de vorm groeien en daardoor het startbewijs voor het NK dichterbij komen. ,,Voor mij is het vooral de kans om dicht in de buurt een koers te rijden”, vertelt Roosendaler Haest eerlijk. Wel een koers waarin een titel te verdienen is? ,,Ach, op het NK kun je een mooiere titel pakken.”

Regiokampioenschappen zuidelijke wielerdistricten:

Zondag 28 mei: Hoogerheide: 15:00 u: elite/beloften. (Niet meetellend voor RK: 12:00 u: Nieuwelingen, 13:15 u: junioren/amateurs.)

Maandag 29 mei: Effen: 10:00 u: Nieuwelingen, 11:15 u: junioren, 15:00 u: masters. (Niet meetellend voor RK: 13:15 u: funklasse)