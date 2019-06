‘In de Midden-Brabant Poort Omloop leer je positioneren’

wieler weekend gilzeDe recreatieve ploegentijdrit in Gilze is in tien jaar uitgegroeid tot een Wielerweekend van formaat, met de klassieker Midden-Brabant Poort Omloop zondag als sportief hoogtepunt. Ook op het programma: een ploegentijdrit (zaterdag), een dernykoers, een vrouwencriterium voor oud-profs, een vrouwencriterium en het Open Gils Kampioenschap voor recreanten.

‘Zo zijn we begonnen’, wijzen Erik Hoevenaars en Bas Cornelissen op een zwart-witfoto uit het jubileumboek van het Wielerweekend Gilze. Het is een beeld van de start van de ploegentijdrit, ergens aan de rand van het dorp. ,,Een vrachtwagentje en wat dranghekken, meer stelde het toen niet voor.’'

Inmiddels is het Wielerweekend Gilze uitgegroeid tot een dijk van een evenement. Vandaag staat de ploegentijdrit, waar het allemaal mee begon, op het programma. Morgen vinden de internationale Midden-Brabant Poort Omloop van 200 kilometer, een criterium voor vrouwen, Dikke Banden races, het open Gils kampioenschap voor recreanten en als kers op de taart een dernykoers voor oud-profs plaats. En dat allemaal in het hart van het dorp. ,,Zoals het hoort’', zegt Cornelissen. ,,Niet voor niets zijn we ingehaakt op de traditie van het Hart van Gilze, het criterium dat hier vroeger gereden werd.’'

Holland Cup

De Midden-Brabant Poort Omloop is tot ver buiten Gilze de grote blikvanger van het evenement. De wedstrijd die wordt gereden op omlopen van 35 kilometer is dit jaar de finale van de Holland Cup, een serie internationale koersen voor ambitieuze ploegen en renners, die veelal dromen van een grote profcarrière.

,,Van buitenlandse ploegen krijgen we te horen dat dit een mooie koers is om te rijden’', zegt Hoevenaars. ,,We proberen hem zo selectief mogelijk te maken. De kasseistroken helpen daarbij. In het voorjaar rijden we met het organisatiecomité het rondje zelf en dan stel je toch vast dat het zwaarder is dan gedacht.’'

Als oud-renner weet Hoevenaars hoe belangrijk het voor jonge, ambitieuze renners is om wedstrijden als de Midden-Brabant Poort Omloop te rijden. ,,In dit soort koersen leer je vooral positioneren. Weten waar je moet zitten op welk moment. Als je de Ronde van Vlaanderen ooit wilt winnen moet je dat echt kunnen.’'

Richardson

De Brit Alex Richardson is de leider in de Holland Cup. Hij won eind april onder meer de Arno Wallaard Memorial. ,,Hij start dan ook met nummer 1", zegt Cornelissen over de kopman van het Canyon-team. Als organisator gelooft Cornelissen in de kracht van de Holland Cup. ,,Het zijn nu nog maar vier wedstrijden (onder andere de Dorpenomloop Rucphen), maar erbij zitten is een groot voordeel om deze koers op niveau te houden.”

Het Wielerweekend Gilze heeft behoorlijk wat ballen in de lucht te houden. ,,We hebben altijd gezegd: als we iets doen, doen we het ook goed”, aldus Cornelissen. Eén ding weet hij zeker: ,,Alles wat we nu doen is ons even dierbaar. Van de ploegentijdrit tot de Midden-Brabant Poort Omloop. Niet één van die onderdelen mag het stiefkindje worden van de ander.”