In 100 meter kan er heel veel mis gaan, ervaart de Bredase supersprinter Tim Broere

Hij is een van de gangmakers en geldschieter van Schaatsteam OTT. Dat staat voor Oud-Talenten Team, ook bekend als Over-The-Top. Maar Bredanaar Tim Broere (33) is zeker nog niet versleten. Al verliep het NK Supersprint in Tilburg niet naar wens voor de oud-jeugdvoetballer van Willem II en RKC.

Als de prijsuitreiking nog in volle gang is, beent Tim Broere al richting uitgang van de Ireen Wüst IJsbaan. Graag had hij in Tilburg het erepodium van het NK Supersprint opgesprongen, net als eerder in het seizoen tijdens de Tilburg Sprint Cup en de Sprint League in Enschede. Daar won hij de 100 meter, het domein van de pure sprinter. Maar deze zaterdagavond komt zijn slechte voorgevoel uit.

Kapot getrapt

,,Al die kanonnen voor mij hadden het ijs kapot getrapt. Daarom had ik mijn achterste standbeen iets verder naar achteren gezet. Daardoor stond helemaal niet lekker. De eerste keer had ik een valse start, de tweede keer was ook niet goed”, analyseert hij het openingsnummer van het NK Supersprint over drie afstanden: 100, 300 en 500 meter. ,,Ik heb net een filmpje terug gekeken. Ik duw mezelf omhoog uit de houding, daarna begin ik te lopen, kom ik halverwege het rechte stuk nog een keer omhoog, terwijl je dan eigenlijk moet inzakken. Dan heb je helemaal niks. En dit was eigenlijk mijn afstand.”

Vorige maand doorbrak hij op zijn thuisbaan in Breda voor het eerst de magische grens van 10 seconden: 9,93. ,,Tijdens een trainingswedstrijdje. Dat gaat bij mij nog steeds het lekkerste, gewoon geen druk. Met een leuke tegenstander: Jelmer (Pluijgers uit Oud-Gastel, red.) die hier ook rijdt. Dan fok je elkaar een beetje op, ik was heel lekker weg, geen foutjes. En dan valt-ie, de 9,9. Ik hoopte dat ik hem vanaf dat moment vaker zou gaan rijden, maar dat is nog niet gebeurd. De laatste tijd is het heel wisselend.”

Quote Ik ben fysiek beter dan ooit, al merk ik soms wel dat ik 33 ben. Het herstel wordt minder, kleine pijntjes Tim Broere (33)

Op de 500 meter laat hij nog wel zijn potentie zien. Hij opent na 100 meter in 10,11. Op de 100 meter zou dat goed genoeg geweest zijn voor zilver. Maar die race ging voor Broere dus de mist in: 10,40, slechts de twaalfde tijd. Bij het Oud-Talenten Team zijn ze beter gewend van hun rapste sprinter. ,,Ik ben fysiek beter dan ooit, al merk ik soms wel dat ik 33 ben. Het herstel wordt minder, kleine pijntjes. Maar als ik kijk naar zo’n kanon als Hein Otterspeer die 34 is en vandaag vierde wordt op de 500 meter in Polen, denk ik: Je moet niet zeiken.”

,,Ik ben altijd een sprintertje geweest. Een jaar of vijf geleden zijn we begonnen met OTT. Een mooie mix. Sommigen willen gewoon lekker bezig zijn. Anderen, zoals ik, zijn fanatieker. Ik ben geen schaatstalent, maar wilde nog een paar jaar hard trainen en met goede schema’s alles eruit halen.”

Profvoetballer

De man achter die schema’s is Eric de Ruijter van Sport Assistance uit Breda. Die raadde Broere af om schaatsen nog langer te combineren met voetballen. Als jong jochie droomde hij niet van de Olympische Winterspelen, maar van een carrière als profvoetballer. ,,Ik heb in de jeugdopleiding van Willem II en RKC gespeeld. Alleen was ik mentaal niet goed genoeg, kon niet omgaan met de druk, de competitie met ploeggenoten om een basisplaats. Daarna ben ik gaan schaatsen. En ik heb bij Boeimeer gevoetbald, maar ik ben heel blessuregevoelig. Klachten aan knieën en enkels, zeurende hamstrings. Schaatsen is minder belastend.”

Met zijn onderneming Ergowerken.nl, gespecialiseerd in ergonomie op de kantoorplek, sponsort hij OTT. Voor dit seizoen heeft Broere nog twee doelen op zijn lijstje staan. Op de 500 meter een 37,9 rijden. En in maart deelnemen aan de Zilveren Bal in Leeuwarden, een topsprintcompetitie met alleen 100 meters. ,,Ik hoop dat ik op basis van die 9,9 in Breda uitgenodigd word. Vorig jaar mocht ik, maar toen was ik skiën. Daar baalde ik wel van.”

Volledig scherm Tim Broere in afwachting van het startschot tijdens het NK Supersprint. © Joris Knapen/Pix4Profs