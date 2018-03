IMS/Voltena doet weer mee om de titel, Dames Symmachia pakken volle buit

In januari zei trainer-coach Jo Rullens dat een kampioenschap niet reëel was voor IMS/Voltena. Maar na dit weekend deed het weer volop mee.

MANNEN

TWEEDE DIVISIE D

VC Volt - Kraftwell Symmachia 3-1.

Ondanks de nederlaag op bezoek bij subtopper VC Volt was Kraftwell Symmachia-coach Fred Hoogervost zeer tevreden. ,,We hebben met veel strijd en passie gespeeld en daarbij hele goede dingen laten zien," vertelde de coach na afloop.

Spie/De Burgst - Volley Tilburg 2 (3-1).

,,We spelen een beste wedstrijd", stelde trainer-coach Ans de Graag, die wist dat het niveau niet vier sets was vol te houden. De Burgst bezette door de zege de achtste plaats. ,,Dit is heel goed voor het vertrouwen."

DERDE DIVISIE A

ROWI - Sliedrecht Sport 3 1-3.

Thuis kon ROWI niet winnen van Sliedrecht Sport. ROWI begon als nummer drie aan de wedstrijd. De bezoekers stonden een plaats lager, maar hebben drie wedstrijden minder gespeeld. Door de nederlaag is Sliedrecht Sport over ROWI heen op de ranglijst.

Cegelec Zuvo - Jola Olympus 3-1.

Cegelec Zuvo lijkt de smaak te pakken te hebben. In eigen huis doorbraken de Zundertse volleyballers de zegereeks van Jola Olympus en sloten zich aan bij de middenmoot.

DERDE DIVISIE B

Furos - Atak'55 (3-1).

,,Als je niet scherp genoeg bent tegen een tegenstander die nog voor handhaving strijdt, dan ga je er gewoon af", legde trainer-coach Jack Koppers de nederlaag uit na een furieus begin. ,,We laten het op cruciale momenten liggen."

VROUWEN

EERSTE DIVISIE B.

Hyundai Peter Janssen Stravoc - IMS/Voltena (1-3).

,,Vooraf teken je hiervoor", zei coach Rullens. ,,De top 5 heeft niet weten te winnen in Stramproy." En de titel? ,,We moeten de huid niet verkopen voordat de beer is geschoten. Maar we zijn terug."

DERDE DIVISIE A

Volley Zuid - Kraftwell Symmachia 0-4.

Met name de eerste en laatste set speelde Kraftwell Symmachia erg goed. ,,De tweede set keken we tegen een forse achterstand aan (21-14), maar we hebben veerkracht getoond", vertelde coach René van Nielen na de overwinning.