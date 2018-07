IJzersterke rentree Herlings in Indonesië na nare blessure

Herlings deed wat hij moest doen en bezorgde zichzelf met de kopstart een uitstekende uitgangspositie. De Nederlander pakte de leiding in de eerste bocht voor Cairoli. De andere Nederlandse KTM-rijder, Glenn Coldenhoff, was als vijftiende van start gegaan, maar zou zich in de loop van de wedstrijd knap terugvechten.

Tempo

In de vierde ronde kon Cairoli de aansluiting vinden bij Herlings en zette de kampioenschapsleider onder druk. Een ronde later kon de Italiaan een weg vinden voorbij Herlings. De Nederlander maakte een paar kleine foutjes in die ronde en raakte zo de leiding kwijt. Beide rijders waren tot dat moment echter een stuk sneller dan de rest en dus was het zaak dat Herlings zijn eigen tempo weer terug kon vinden.