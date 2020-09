IJshockeyers Yeti's spelen op open dag tegen Olympia Heist

Na 22 jaar weer competitie ijshockey 'in Breda'



29 september De Breda Yeti's maakt 15 oktober zijn debuut in de Nederlandse ijshockeycompetitie. Dit is voor het eerst in het 22-jarig bestaan van de club. Een klein probleem: op de eigen ijsbaan spelen is nog niet mogelijk. ,,De boarding die er nu hangt voldoet niet aan de huidige eisen", zegt vicevoorzitter van de Yeti's Roy Slond. ,,Voor onder andere de veiligheid moet ons eerste team dus uitwijken naar Dordrecht."