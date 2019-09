IJshockeyers Yeti’s spelen op 6 oktober eerste thuisduel in Breda

Een week later, zondag 13 oktober, komt Eindhoven Kemphanen op bezoek in Breda. Yeti's beschikt dit seizoen over een eerste team waarin voornamelijk spelers ijshockeyen die een verleden hebben bij de Oberligaploeg van Tilburg Trappers. Een van hen is Oosterhouter Lars Peek. Yeti’s speelt de helft van z'n thuiswedstrijden in de eerste divisie in Breda, de andere helft in Tilburg.