HV Heerle is kampioen, maar dat zonder te spelen en kampioenswedstrijd is pas over drie weken: ‘Hier droom je niet van’

Kampioen worden, dat was het doel van HV Heerle dit seizoen. En daarin zijn de handballers met vlag en wimpel geslaagd, maar de manier waarop had echt wel leuker gekund: ze pakten de titel zonder zelf te spelen en alsof dat nog geen grote anit-climax was, de volgende wedstrijd die Heerle speelt is pas over drie weken(!). ,,Hier droom je niet van.”

De mannen van coach Bas van Eekelen kregen vorige week zaterdag rond 21.00 uur het verlossende bericht: de grote concurrent had verloren en dus was het kampioenschap voor HV Heerle een feit. ,,We hebben het ook dik verdiend dit seizoen, met maar één verliespartij. Het is wel gek om zo de titel te veroveren", geeft speler Marijn de Kock (25) eerlijk toe.

Scheef speelschema

Heerle stond voor zaterdag al een straatlengte voor op de concurrentie en de verliespartij van de nummer vier Tachos - die qua puntverlies nog de directe concurrent was van Heerle - zorgde ervoor dat de handballers uit het gelijknamige dorp in de resterende vijf wedstrijden niet meer kunnen worden ingehaald. ,,Door corona hebben veel teams de afgelopen maanden wedstrijden afgelast, bij ons is alles eigenlijk doorgegaan, waardoor er een groot gat in het schema is ontstaan", vervolgt De Kock. ,,Wij spelen pas over drie weken weer onze volgende en tevens laatste wedstrijd van het seizoen. We moeten dus nog even geduld hebben voor het feest losbarst.”

Quote Een écht euforisch moment hebben we nu niet gehad Marijn de Kock

Geen euforisch moment

Leuk is anders, moeten de mannen van HV Heerle denken. ,,Je droomt ervan om zelf een kampioenswedstrijd te spelen in een volle sporthal om daarna direct in alle euforie volle bak te gaan feesten. Ik ben ook nog nooit eerder kampioen geworden bij de senioren, dit is de eerste keer.” De Kock is zaterdag nog wel de stad ingegaan met wat teamgenoten. ,,Dan vier je het wel een beetje, maar een écht euforisch moment hebben we nu niet gehad. Enerzijds is dat balen, ja. Maar aan de andere kant: ik word liever zo kampioen, dan dat we het niet worden.”

Het kampioensfeest moet op zaterdag 7 mei gaan losbarsten in de sporthal in Wouw. ,,We trainen nu ook gewoon door de komende weken. We willen die wedstrijd dolgraag winnen, anders heb je er nog een anti-climax bij”, zegt De Kock met een knipoog.

Coach ontbreekt

De handballers hadden een ludiek idee voor ogen bij de laatste wedstrijd, als de stand het zou toelaten. ,,We wilden onze coach Bas nog wat minuten gunnen, maar nu blijkt dat hij dat weekend in Parijs zit met familie. Hij baalde er zelf ook van en heeft zelfs nog geprobeerd om de wedstrijd te verzetten, zonder resultaat. We gaan wel kijken hoe het duel verloopt. Belangrijkste is dat we winnen en daarna kunnen we er een groot feest van gaan maken.”