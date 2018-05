Huub Maas zet zegereeks voort in Standdaarbuiten

Met de Oosterhoutse Kaaienloop zaterdagavond in in het vooruitzicht wilde Maas in Standdaarbuiten niet voluit gaan. Dat neemt niet weg, dat als de kans op een overall zege binnen bereik ligt, de THOR-atleet deze ook pakt: ,,Strijd leveren doe ik nu eenmaal graag, ook tegen jongere atleten maar opmerkelijk genoeg ontbreken die vaak. Masters maken vaak de dienst uit, dat zie je ook bij het loopcircuit van Midden-Brabant waar voor het klassement ook minstens zeven wedstrijden gelopen moeten worden.”

Roel van Nes van de organiserende atletiekvereniging kwam in de slotfase nog heel dichtbij. Hij was dik tevreden over zijn prestatie: ,,Ik kwam in het begin als zesde door maar finish tweede. Huub had op het laatst nog over. Toen hij me zag aankomen, begon hij te versnellen. In plaats van te jojoën zoals bij de Vlietloop, liep ik nu constant. Dit is een perfecte voorbereiding op de 20 kilometer van Brussel over twee weken, waar ik met een groep sportieve collega’s aan meedoe”, aldus Van Nes.