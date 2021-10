Huis in ‘t Veld vierde Brabantse remmer voor Nederlandse bobteam: ‘Een hele grote eer’

De handschoenen en mutsen kunnen voorlopig nog wel even in de kast blijven. Toch zijn er ook genoeg mensen die zich al bezighouden met de aankomende winter. Bijvoorbeeld het Nederlandse bobsleeteam van piloot Ivo de Bruin. Met Stephan Huis in ‘t Veld (23) uit Bergen op Zoom als nieuwste remmer in de gelederen. ,,Het is een eer om voor Nederland uit te mogen komen.”

‘Brabant Boven’ want ook de andere remmers komen uit de provincie. Janko en Jelen Franjic uit Breda en Joost Dumas is net als Huis in ‘t Veld een Bergenaar. Toeval? ,,Vast wel, maar wel een heel leuk toeval", zegt Huis in ‘t Veld. In 2019 maakte hij er al een eerder slee-avontuur mee. Hij deed onder meer twee Europese wedstrijden in Duitsland. ,,Dat was al een hele mooie ervaring, maar door corona was er geen ruimte meer om meer ervaring in het bobsleeën op te doen. Reden voor mij om de focus weer op andere disciplines van het atletiek te richten.”

Indruk maken

Dat een nieuwe kans zich nog eens zou voordoen, had de twintiger zeker niet verwacht. ,,Ik kreeg een uitnodiging van de nationale bond om weer eens wat testen te komen doen. Dit ging met name om performancetesten zoals springen. De resultaten waren boven verwachting goed.”

Quote Hoe meer trainingen we deden, hoe beter het bij mij ging. Stephan Huis in ‘t Veld

Reden genoeg voor de bond om Huis in ‘t Veld ook te vragen voor trainingskampen op verschillende plaatsen in Duitsland. ,,Het ging met name om duwtesten. Op een atletiekbaantje werd met een helling alles nagebootst. Een soort van bobslee op wielen, om het simpel uit te leggen.” De atleet maakte indruk, mede door goede hulp van de coaches en de andere remmers. ,,Ik had ook wel geluk, dat ik het snel oppikte. Want hoe meer trainingen we deden, hoe beter het bij mij ging.”

Kogelslingeren en sprinten

De coaches waren daarna snel overtuigd. Huis in ‘t Veld mag zich inmiddels officieel lid van het Nederlandse team noemen, maar heeft hij eigenlijk een achtergrond binnen de wintersport? Nee. Kogelslingeren en sprinten zijn ‘zijn’ onderdelen. ,,De kracht en snelheid komen natuurlijk goed van pas. Het sprinten voor de conditie en de snelheid en het kogelslingeren is goed voor de timing en de kracht. Toen ik in 2005 met atletiek begon, had ik natuurlijk nooit verwacht dat ik in een bobslee zou gaan zitten.”

Huis in ‘t Veld wacht dus drukke tijden en is volop bezig om zich op en top voor te bereiden. ,,Ik ben vooral bezig met het bijhouden van de conditie en het behouden van de explosiviteit en snelheid. En ik mag nog wel wat meer spiermassa opbouwen, dus wat kilootjes aankomen.”

,,We gaan binnenkort weer op trainingskamp en verschillende banen in Europa verkennen. Om uiteraard optimaal voorbereid te zijn op de komende wedstrijden.” Bovendien ook een mooi moment om elkaar beter te leren kennen. ,,Al zal dat met zo veel Brabanders, vast wel goedkomen.”

Volledig scherm Huis in 't Veld in actie tijdens een training. © Stephan Huis in 't Veld