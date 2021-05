Hordeloopster Femke Frijters uit Zundert blijft in plekje op EK geloven: ‘Mijn hoofd zegt dat het nog kan’

Hordeloopster Femke Frijters wil deze zomer naar het EK onder 23 jaar. Ondanks een mislukte seizoensopening in Vught blijft de 20-jarige Zundertse geloven in haar missie. ,,In mijn hoofd kan het nog steeds.”

Femke Frijters schudt moedeloos het hoofd als ze na afloop van haar 400 meter horden vermoeid op de grond gaat zitten. Trainer Niels Hanegraaf kijkt ook al niet vrolijk. ,,Het ging al mis bij de eerste horde”, verzucht de Sprint-atlete. De Zundertse wil deze zomer naar het EK onder 23 jaar. De limiet om naar het Noorse Bergen te mogen is door de Atletiek Unie gesteld op 57,9. Met een tijd van 1.01,20 en een vijfde plaats blijft ze daar in Vught ver vandaan.

,,Ik had ook niet verwacht dat ik die limiet vandaag al zou lopen”, zegt Frijters. ,,Dit is pas de eerste wedstrijd van het seizoen.” Ze had er op de baan van Prins Hendrik meer van verwacht. Vooral de misser op de eerste horde zat haar niet lekker. ,,Als het al verkeerd gaat bij de eerste horde, is de kans groot dat je hele race de mist in gaat.”

Valse start

Waar het aan lag? ,,Niet aan de voorbereiding. Ik ben fit en in de warming up ging alles nog lekker. Misschien was het de spanning.” Tijdens de start was het al bijna mis gegaan. Frijters bewoog in het startblok en daarmee veroorzaakte ze een valse start. De jury was coulant en gaf haar een herkansing. En toen ging het dus toch nog mis. ,,Ik kwam verkeerd aan en moest een pas laten lopen. Ik denk dat ik door die valse start gewoon te voorzichtig ben weggegaan. Stom. Je moet juist gaan voor die eerste twee horden. Kapot ga je toch.”

Hoe nu verder? Haar pr van 58,66 is twee jaar oud. Gelopen in Vught. ,,Daarom was ook zo blij dat ik hier vandaag mocht starten. Deze baan ligt me. En dat gebeurt er dit. Dat wil niet zeggen dat het EK nu veel verder weg is geraakt. Mijn hoofd zegt dat het nog kan. Het is alleen even zoeken. Ik moet de eerste horde gewoon goed durven pakken. Niet te bang zijn, gewoon lopen.”