Hoogtijdagen van het zaalvoetbal in West-Brabant liggen achter ons, maar er gloort weer hoop

In de jaren 80 en 90 was zaalvoetbal de populairste binnensport en werd in West-Brabant op hoog niveau gespeeld. Die dagen liggen ver achter ons, maar komen ze nog terug? Met twee clubs op het op een na hoogste niveau komend seizoen, gloort er weer hoop.

Het grootste verschil met 30 jaar geleden zit hem in het feit dat het aantal clubs met 50 procent is gereduceerd en dat het beoefenen van deze sport anders werd beleefd. Destijds kwam bij nagenoeg alle clubs de prestatie op de eerste plaats. Of er nu in de derde klasse of interregionale competitie werd gespeeld, doelstelling was steeds het kampioenschap of in ieder geval promotie.

Verre reizen

Deze sportieve ambitie is nu bij de meeste clubs verdwenen. Het afgelopen seizoen kwamen er vijf West-Brabantse clubs uit in de topklasse. Cluzona’74, Steenbergen en Prinsland eindigden op de drie onderste plaatsen, maar door het teruglopend aantal clubs hoefde er niet uit deze klasse te worden gedegradeerd. Cluzona’74 besloot op vrijwillige basis twee stapjes terug te doen naar de eerste klasse. Coach Jan van Loenhout: ,,Dat verre reizen op doordeweekse dagen bevalt gewoon niet. Als we naar de hoofdklasse zouden gaan, moesten we nog steeds ver reizen. Daarom hebben we de KNVB verzocht of we naar de eerste klasse mochten. Dan voetballen we onze partijtjes lekker in de regio.’’

Ook Steenbergen overweegt om twee stapjes terug te doen. Aanvoerder Roy Iriks: ,,We hebben gewoon niet genoeg selectiespelers om op dit niveau mee te blijven doen. De ambitie is de afgelopen jaren gedaald, mede door corona. We willen voor ons plezier voetballen dichter bij Steenbergen en niet iedere week richting Eindhoven moeten reizen.’’

Volledig scherm Cluzona heeft besloten om twee stapjes terug te doen. Ook Steenbergen overweegt dat.'74 © Pix4Profs/Peter Braakmann

Eerste divisie

Maar de sportieve ambitie is niet bij alle clubs verdwenen. ZVV Kroeven werd kampioen en promoveert naar de eerste divisie. Ook Bristol Team, dat beslag legde op de tweede plaats, komt volgend seizoen op het op een na hoogste landelijke niveau uit. Beide teams hebben een routinier als aanvoerder. Bij ZVV Kroeven is dit Ahmed Didi, die in het verleden al in de eredivisie speelde. Zijn team wil over een paar jaar doorstoten naar het hoogste niveau. ,,We gaan eerst zorgen een stabiele positie in de eerste divisie te verwerven. Dit betekent dat we ons het komende seizoen moeten handhaven en daarna zien we verder. Als we tot de gevestigde orde in de eerste divisie willen behoren, zullen we toch een paar spelers met eredivisie-ervaring moeten aantrekken om opnieuw te promoveren en in de eredivisie een rol van betekenis te gaan spelen.”

Rachid Achabar is aanvoerder van Bristol Team. Ook zijn team komt dus volgend seizoen uit in de eerste divisie. ,,De promotie heeft ons alsnog een boost gegeven. Mo Ahrouch wordt onze nieuwe trainer/coach. Hij komt over van Futsal Feijenoord en bracht een aantal jaren geleden Groene Ster naar de eredivisie. Bovendien hebben we versterking gekregen van enkele spelers van Metsj Point, de kampioen van de hoofdklasse. Bilal Amezian en de broers Salahedinne en Mohamed Jaddi komen naar ons. Ook Younes Benkhedda van Groene Ster speelt het komende seizoen in het shirt van Bristol Team. Ik schat ons hoger in dan ZVV Kroeven. In de eerste divisie moeten we in de top-vijf kunnen eindigen.’’

Hoge ambities

Behalve Bristol Team en ZVV Kroeven heeft ook het Bergse Metsj Point hoge ambities, maar door het vertrek van de drie sterkhouders lijkt de Bergse club behoorlijk aan kwaliteit te hebben ingeboet. Nasr Hadouch, die met de nieuwe aanvoerder Fouad Idabdelhay het team weer vorm geeft, is positief: ,,We gaan gewoon voor het kampioenschap in de topklasse en dat is een reële doelstelling.”

Kortom, komend jaar wordt voor een aantal zaalvoetbalclubs een belangrijk jaar. En de fans zullen dromen en hopen op nog hogere doelen.