Honkballers Twins zijn nu al zeker van play-offs, nummer vijf op onoverbrugbare achterstand gezet

Zien we Mathieu van der Poel en Wout van Aert binnenkort in Rucphen? 'Dit is een unieke kans’

12 juli Het kan verkeren. In mei luidde Kees Kools, voorzitter van de Cyclocross Rucphen, nog de noodklok over het doorgaan van zijn wedstrijd. Dit in verband met een overvolle, vooral Vlaamse, crosskalender die er waarschijnlijk voor zou zorgen dat veel toppers niet naar Rucphen zouden komen. Maandagmiddag werd bekend dat Rucphen debuteert op de kalender van de wereldbeker veldrijden komend seizoen, op zaterdag 18 december.