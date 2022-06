Honkbalclub Jeka tevreden na eerste seizoen in eerste klasse, ondanks elfde plek: ‘Veel jeugd heeft de kans gekregen’

Honkbalclub Jeka uit Breda heeft de reguliere competitie in de eerste klasse afgesloten met een elfde plek. Het doel van de Bredase club was juist om in de top zes te eindigen, maar dat was te hoog gegrepen. Ondanks alles is trainer Michel Ruiter tevreden.

Zorgt de elfde plek niet voor flink wat chagrijn op de club?

,,Nee, dat niet. Het klinkt gek als je elfde wordt, maar we zijn eigenlijk wel tevreden over het eerste seizoen op dit niveau. We zijn heel sterk begonnen: wonnen van Amsterdam, de kampioen, en vervolgens versloegen we ook titelkandidaat Haarlem. Maar het bleek wel dat die ploegen ons een beetje hadden onderschat, want na die wedstrijden gingen de andere teams rekening met ons houden en werd het steeds moeilijker.”

,,Wat ook niet eenvoudig was: de afgelopen twee jaar hebben we in totaal maar dertien wedstrijden gespeeld. Nu in een paar maanden tijd 22. Dat zorgde op een gegeven moment voor flink wat blessures en we hebben niet een super brede selectie om dat alles op te kunnen vangen. Natuurlijk ben je met een elfde plek niet blij, maar we zijn wel tevreden met de ontwikkeling.”

Jullie willen als club graag de jeugd de kans geven. Is dat gelukt?

,,Daar zijn we tot nu toe heel tevreden over. We hebben elke wedstrijd zeker drie jonge jongens de kans gegeven op belangrijke posities. Zij zijn de toekomst van de club en met hen willen we dolgraag uiteindelijk naar de hoofdklasse. Ze hebben het heel goed gedaan.”

Neem je daar niet een groot risico mee? Jullie zijn nu elfde geworden en degradatie zou alles behalve wenselijk zijn.

,,We hebben dit kunnen doen, omdat we op het juiste moment zijn gepromoveerd. De bond heeft namelijk vanaf dit seizoen de promotie/degradatieregeling voor de komende drie jaar stilgelegd. Het maakt niet uit wat we doen, we blijven in de eerste klasse voor die periode. Daarom kunnen we nu veel jeugd ervaring laten op doen, om vervolgens na die drie jaar een gooi te doen naar promotie richting de hoofdklasse.”

Hoe ziet het restant van de competitie er nu nog uit?

,,We spelen nu nog een vervolgcompetitie met de onderste zes ploegen. Ploegen spelen dan vier keer tegen elkaar, waardoor we nog 20 wedstrijden gaan spelen. Hoe meer wedstrijden, hoe meer spelers ervaring kunnen op doen. Het doel is wel om als beste uit deze competitie te komen, dat zal vertrouwen geven voor het komende seizoen.”

Volledig scherm Honkballers van Jeka trainen binnen. © Pix4Profs-Ron Magielse