'Honger naar competitie' bij Glaskoning Twins

Stiekem dromen ze van de play-offs, maar nog belangrijker vindt Knollenburg het om beter te presteren dan vorig seizoen. In 2017 liep Glaskoning Twins van het begin af aan achter de feiten aan, en moest het zelfs veertien wedstrijden lang wachten op de eerste overwinning. ,,Het is een must om de prestaties van vorig seizoen te verbeteren. Alles wat meer is, is mooi meegenomen", stelt Knollenburg.

Anderhalve maand geleden startte de Oosterhoutse ploeg met de voorbereiding. Omdat het seizoen later start dan gewoonlijk, heeft Twins er al een hoop oefenduels op zitten. Een mooie gelegenheid voor Knollenburg om zijn nieuwe aanwinsten aan het werk te zien. De hoofdklasser strikte onder anderen de Japanse werper Shogo Nakashima (25). Ook Australiër Sam Kennelly (22) is dit seizoen in Oosterhoutse dienst. De jonge speler, die op meerdere posities uit de voeten kan, is aangetrokken als vervanger van de langdure geblesseerde Jaimy Verheyleweghen. Knollenburg: ,,Sam is een jongen die een meerwaarde kan leveren. Die kunnen we goed gebruiken. Hij heeft al hoog gespeeld, en wil zich bij ons in de kijker spelen om een contract af te dwingen."

Punten pakken

De Belgische coach ziet zijn team met de week hechter worden. Het stelt hem gerust. ,,Als er als team gespeeld wordt, gaan we ook punten pakken. We hebben in de oefencampagne goede wedstrijden gespeeld. Maar ook fouten gemaakt, en daar weer van geleerd. We geven zoveel mogelijk feedback, de jongens pakken dat goed op." Zijn ploeg heeft volgens hem 'honger naar de competitie'