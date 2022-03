Hoge wieleronderscheiding voor 'De Stem van de Koers’ en ‘Stille kracht van de wielersport’

Het Gouden Wiel wordt in wielerland niet snel uitgereikt. In West-Brabant was het deze week twee keer raak: speaker Kees Maas (75) en consul Theo Gorissen (71) kregen hem opgespeld voor hun jarenlange verdiensten voor de sport.

Ze dachten donderdagavond naar Wouw te zijn gekomen om met het jurycorps bijgepraat te worden over de reglementen van de koers. Voor Theo Gorissen en Kees Maas was de verrassing daarom groot dat districtsvoorzitter Anja de Bont hen bij het begin van de bijeenkomst naar voren riep om het Gouden Wiel in ontvangst te nemen.

,,Die zag ik deze avond niet aankomen”, moest Maas bekennen. ,,Anders had ik wel een ander pak aangedaan.” Gorissen was daarnaast verrast door het feit dat burgemeester Joyce Vermue van zijn woonplaats Zundert het cursuszaaltje was binnengestapt om hem de onderscheiding op te spelden. ,,Iets wat ik enorm op prijs stel”, laat de voormalige politieman weten.

Vermue noemde haar dorpsgenoot ‘de stille kracht’ achter de wielersport, die hij decennia lang heeft gediend als jurylid, consul en opleider. Een ‘stille kracht’ kun je Kees Maas bepaald niet noemen. De Etten-Leurenaar wordt al decennia lang bewierookt als De Stem van de Koers. In binnen- en buitenland. Renners kregen extra moraal als ze hoorden dat hij aan de microfoon stond. De mooist reactie uit het publiek kwam volgens Maas van een Vlaamse veldritfan: ,,Ook al sneeuwt het of is het bitterkoud, van uw stem krijgen wij het weer warm.”

Tien geboden

Maar het is niet alleen dat, waarom je volgens De Bont een Gouden Wiel krijgt opgespeld. ,,Daar moet je je voor heel lange tijd ook buiten het eigen district op meerdere vlakken hebben ingezet voor de wielersport.” Zo is Maas ook jurylid, wedstrijdleider en opleider geweest. Zelfs het geven van een masterclass voor speakers in Engeland deed de voormalige journalist erbij. Maas stelde ook de ‘Tien geboden’ voor de speaker op. ‘Op tijd naar bed en de avond voor de koers geen alcohol’, zijn voor hem enkele gouden regels.

Dat hij in Nederland onder het jurycorps valt, is het enige dat Maas enigszins bevreemd. ,,Dat zie je nergens anders in de wereld.” Daar bepaalt de organisator wie de boel aan elkaar praat.

Niet dat het binnen het vaderlandse jurycorps voor spanningen zorgde, zegt Gorissen. ,,Kees en ik konden heel goed overweg met elkaar. Ik hoefde ook nooit op de voorgrond te staan.”

Delbressine

Nee, Theo Gorissen was meer de man van de regels en het samenstellen van de kalender. ,,Het opleiden van jonge juryleden vond ik het mooiste om te doen.” Zelf werd hij op de ‘oude wielerbaan van Oudenbosch door de legendarische Chris Delbressine ingewijd in het vak van jurylid.

Na tien jaar begint Gorissen zoetjes aan afscheid te nemen van zijn werk voor de wielersport. Maas voert ondertussen de regie over zijn eigen afscheid. ,,Dat doe ik in etappes.” In de zomer van 2023 heeft hij zijn finishlijn getrokken.

Tot die tijd zullen Gorissen en Maas als gouden duo er alles aan doen om hun sport zo goed en gezond mogelijk over te dragen aan de volgende generatie.