Hoe Youri (17) uit Woensdrecht omgaat met de enorme druk die hij ervaart als snowboardtalent

Het is bijna niet voor te stellen dat Zorge pas zeventien jaar is als je hem hoort praten. De alpinesnowboarder uit West-Brabant is rustig, kritisch, zelfbewust en eerlijk, vooral over de druk die hij dit seizoen heeft ervaren rondom het torenhoge verwachtingspatroon. ,,Ik zat aan het begin niet lekker in mijn vel, voelde toch een bepaalde druk omdat mensen veel van mij verwachten", zegt Zorge, die deze week in actie komt op het jeugd WK. ,,Dat zorgt er ook voor dat ik een bepaalde bewijsdrang heb, wat ervoor heeft gezorgd dat ik op een aantal toernooi ging overpresteren, dat loopt altijd slecht af.”