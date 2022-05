Hoe staat het met het Bredase boksen? ‘In de ring kun je jezelf niet meer verschuilen’

Welke functies bekleed je binnen B.R?

,,Ik ben al 31 jaar trainer/coach en bijna net zo lang voorzitter. Mijn hart ligt toch wel bij het trainen en coachen, maar gelukkig hebben we inmiddels 5 gediplomeerde trainers, dus kan ik dit wat makkelijke loslaten.

Hoe zag jouw carrière er uit?

,,Ik heb zelf van 1973 tot eind 1985 gebokst. In die tijd heb in de Nederlandse selectie gezeten en heb ik veel van West Europa gezien. Ik ben zes keer Zuid Nederlands kampioen geweest en heb twee een finale van de N.K. verloren. Daarna ben ik nog 6 jaar scheidsrechter geweest om vervolgens in 1991 voorzitter van onze vereniging te worden.”

Waar moet een bokser aan voldoen voordat hij de ring instapt?

,,Een bokser moet vooral doorzettingsvermogen en talent hebben. Deze twee eigenschappen moet je samen laten komen. Bij andere sporten kun je nog wel eens een stapje terug doen. Bij boksen gaat dat niet. Je moet dus altijd honderd procent fit zijn. Het blijft één tegen één en je tegenstander wilt van je winnen. Als je dus niet scherp bent krijg je klappen. In de ring kun je jezelf niet meer verschuilen.”

Hebben jullie nog steeds voldoende vrijwilligers?

,,Ja, gelukkig zijn er altijd genoeg mensen om een handje toe te steken. Je moet deze groep natuurlijk koesteren, want zonder hen is het niet te doen.”

Jullie zitten nu alweer 14 jaar aan de Oranjeboomstraat. Bevalt deze locatie ?

,,We hadden voor de verhuizing 28 jaar aan de Talmastraat gezeten. Dat was voor ons een fijne locatie. Na de verhuizing in 2008 misten we het thuisgevoel wel een beetje, maar inmiddels zitten we hier op ons plek.

Wat waren de gouden jaren voor B.R.?

,,We hebben wel meerdere periodes gehad waarin het heel goed ging. De 50-er jaren met clubicoon Jan Remie en Frans Beekwilder was zo’n periode. Daarna volgde een periode met Adrie Huijsmans, die vier keer N.K. is geworden. Momenteel hebben we 15 wedstrijdboksers, waarvan er zaterdag acht in de ring komen.”

Wanneer is een boksavond voor jullie geslaagd?

,,Als we trots op de resultaten en prestaties van onze jongens en meiden kunnen zijn. En als er verder goede partijen worden neergezet.’ Aan de voorbereiding van de Bredase boksers en bokster zal het zaterdagavond niet liggen.