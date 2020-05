Hoe Giants net naast de landstitel greep: ‘Achteraf is het fantastisch wat we toen bereikt hebben’

Dick Jaspers gaat voor nieuw team in Uden biljarten

17 mei Viervoudig wereldkampioen driebanden Dick Jaspers uit Sint Willebrord speelt komend seizoen in de eredivisie in een nieuw team, dat z'n thuisbasis heeft in een vernieuwd, modern biljartcentrum in Uden. Dat maakte teamsponsor Carl Verhoeven zondag bekend.