Hoe een online dartstoernooi op zolder het begin werd van een jongensdroom: ‘Ally Pally is het doel’

Martijn Verdaasdonk verruilt deze week het dartbord op zijn zolderkamer, voor een van de vele dartborden in een hotelzaal in het Duitse Niedernhausen. De 31-jarige Verdaasdonk gaat daar proberen zijn dartsdroom vorm te geven tijdens de PDC Q-school. ,,Deze kans moet ik nu grijpen.”

Verdaasdonk is niet zoals veel hedendaagse dartstalenten al op jonge leeftijd ingestroomd in het PDC-circuit. Pas op zijn 23ste begon de in Etten-Leur woonachtige Verdaasdonk enigszins serieus te darten toen teamgenoten uit zijn voetbalteam hem vroegen of hij bij hun dartsteam wilde komen. ,,Daarvoor heb ik wel altijd om darten gegeven. Thuis hadden we op zolder een dartbord hangen, maar ik had het tot dat moment nooit serieus opgepakt.”

Weinig contact met thuisfront

Verdaasdonk doet zijn verhaal net nadat hij zijn negen maanden oude dochtertje op bed heeft gelegd. Hij zal haar en zijn vrouw de komende week moeten missen, als hij in Duitsland strijdt om een tourkaart. ,,Natuurlijk zal het vreemd zijn om even niet bij ze te zijn. Maar ik heb dit besproken met mijn vrouw en ze steunt me. Ik probeer zo min mogelijk contact met het thuisfront te hebben als ik eenmaal in het hotel ben. Dan moet bij mij de focus op de Q-school.”

Quote Ik heb in die tijd nooit serieus aan professio­neel darten gedacht Martijn Verdaasdonk

Jarenlang gooit Verdaasdonk in de regionale competitie, waar zijn teamgenoten en hij al snel ontdekken dat er talent in hem schuilt. ,,Mijn niveau groeide met de jaren, een ander team vroeg me of ik voor hen wilden gaan gooien, maar ik zat goed bij mijn vriendenteam. Ik heb in die tijd nooit serieus aan professioneel darten gedacht.”

Verrassend eerste

Dat moment kwam aan het eind van 2020 wél. Nederland ging in maart 2020 in lockdown door het coronavirus, waardoor alles dicht ging. ,,Ik wilde wel bezig blijven en ben toen veel gaan darten op mijn zolder. Ik werd al snel via Instagram uitgenodigd voor een online-rankingtoernooi en daar heb ik dat jaar aan deelgenomen. Tot zijn eigen verbazing eindigt Verdaasdonk, ondanks de aanwezigheid van veel Nederlandse darters met PDC-ervaring, op de eerste plek dat jaar. ,,De winnaar werd beloond met een contract bij het management dat het online toernooi organiseerde. Samen hebben we het plan gemaakt om het te gaan proberen bij de PDC en op de Q-school.”

Quote Het lijkt me geweldig om voor zo'n groot publiek in ‘Ally Pally’ op het podium te gooien Martijn Verdaasdonk

Er klinkt nog altijd een beetje ongeloof in de stem van Verdaasdonk. ,,Het is al met al toch een jongensdroom. Als je ziet dat het allemaal heel onschuldig begint op een zolderkamertje en een online dartstoernooi en ik nu de kans krijg om professioneel darter te worden... Ja, daar droom je alleen van.”

De 31-jarige darter vindt het moeilijk om in te schatten hoe groot zijn kansen zijn en waar hij staat ten opzichte van de concurrentie. ,,Het zal de eerste keer zijn dat ik me op dit niveau ga meten. Ik ga vol voor die tourkaart, maar zal ook moeten omgaan met de spanningen die hoe dan ook gaan komen. Ik hoop dat mijn levenservaring een voordeel kan zijn in vergelijking met gasten van achttien of negentien jaar oud.”

WK-droom

Het doel van Verdaasdonk is om huiswaarts te keren met een tourcard, waarmee hij de komende twee jaar verzekerd is van alle vloertoernooien van de PDC. ,,En dan zou het WK het volgende doel zijn. Het lijkt me geweldig om voor zo'n groot publiek in ‘Ally Pally’ op het podium te gooien. We gaan het zien.”