Hoe een Brabantse slagerszoon miljoenendeals sluit met grote Europese voetbalclubs

Thalita de Jong wint de laatste koers die ze mogelijk nog kon rijden: ‘Het rommelt binnen het team’

4 oktober Thalita de Jong pakte zondag vol overtuiging de zege in de GP Beerens, een Belgische 1.2-koers in en rond Aartselaar. ,,Ik had de tijd om effe lekker hard te schreeuwen toen ik over de meet kwam", zei de 27-jarige renster uit Hoogerheide over het verschil waarmee ze na 144 zware kilometers haar vier medekoploopsters versloeg in de eindspurt.