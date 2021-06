Hoe een Brabantse pannenhandelaar uitgroeide tot de transfertovenaar van de Turkse landskampioen

Hij ziet zichzelf nog zitten in de coulissen van het Stadio Artemio Franchi in Florence. De onderhandelingen met Fiorentina over de huur van de Duitse topspits Mario Goméz vergden veel geduld, herinnert Erdal Torunogullari zich nog. Als kersvers bestuurslid transferzaken van Beşiktaş leerde hij in 2015 de wetten van het internationale voetbal zo direct kennen. ,,Ik ga nooit achter een transfer aan die niet kan slagen, ik blijf kalm. Mijn geluk is dat ik de Nederlandse nuchterheid mee heb gekregen”, zegt Torunogullari in zijn imposante werkkamer in Den Bosch.