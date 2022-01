Hoe Bredase MMA-vechter Pieter Buist zichzelf herontdekte door trainingen met 'de Messi van de vechtsport’

Pieter Buist gaat het nieuwe jaar vol vertrouwen en plezier tegemoet. De MMA-vechter uit Breda tekende net voor de jaarwisseling een contract bij de Amerikaanse vechtsportorganisatie ‘Bellator’. Een gesprek met The Archangel over zijn moeizame laatste jaar bij ONE, tips van ‘de Messi van de vechtsport’ en zijn dromen.

‘It’s time for a new chapter’, zo meldde Buist 27 december opgelucht en blij op zijn Instagrampagina. Dat nieuwe hoofdstuk gaat er dit jaar komen. Bij Bellator, na de UFC de grootste vechtsportorganisatie ter wereld, wil de Bredanaar het plezier in het vechten weer terugvinden. ,,Ik ben heel erg gemotiveerd om weer te gaan knallen”, zegt Buist. ,,Als ik mijn ogen dicht doe, visualiseer ik mezelf bij Bellator met de riem om als de beste. Dit gaat ’m worden voor mij, zo voel ik het echt.”

Strenge regels

Buist (33) hoopt allereerst om weer wat frequenter te gaan vechten. Bij ONE Championship vocht hij in oktober vorig jaar voor het laatst en dat was ook direct zijn enige gevecht dat jaar. ,,Toen moest ik ook nog eens twaalf dagen in quarantaine aangezien ik bij iemand in het vliegtuig had gezeten die positief testte op corona. Ik testte keer op keer negatief, maar moest daar blijven. De coronaregels in Azië zijn streng, dat heeft mijn keuze voor een andere organisator wel makkelijker gemaakt.”

Smeken voor een gevecht

Niet alleen door corona besloot Buist dat het tijd was voor iets anders. De MMA-vechter voelde zich niet meer zo geliefd bij ONE, waar hij het laatste jaar bijna moest smeken om een gevecht van de grond te krijgen. Verder vertelt Buist dat hij bij de gevechten die hij vocht, nauwelijks voorbereidingstijd kreeg. ,,Ik heb geen fatsoenlijk trainingskamp kunnen houden voor een gevecht. Telkens kreeg ik vier weken van tevoren de vraag of ik wilde vechten, soms zelfs twee weken voor een gevecht. Dat was verre van ideaal.”

Zijn laatste gevecht in oktober verloor Buist ook nog eens. ,,Ik had al een tijdje niet gevochten en dacht het gevecht strategisch aan te gaan. Ik deelde een paar rake klappen uit en was de betere, maar de jury oordeelde anders. Ongelooflijk. Na de partij kreeg ik van het bestuur van ONE te horen dat ik maar beter een tijdje niet zou vechten, want ik zag er volgens hen niet scherp uit. Dat was voor mij de druppel.”

De Bredanaar veranderde van management en snel daarna was de deal met Bellator beklonken. ,,Financieel ga ik er ook op vooruit. Daar ga ik niet over liegen. Maar sportief is het zeker een stap omhoog voor mij. Ik droomde als kleine jongen er al van om bij Bellator of de UFC te vechten. Dit is dus echt een droom die uitkomt. Dit past ook goed in mijn route. Ik geloof er in dat God voor iedereen een route uitstippelt. Wie volhoudt, zal de route afmaken. Mijn route komt uit bij de titel bij Bellator, dus daar ga ik vol voor.”

De Messi van de vechtsport

Bij het management waar Buist zich bij voegde, zit ook de huidige wereldkampioen van het middengewicht: Gegard Mousasi, volgens Buist ‘de Messi van de vechtsport’. Buist traint wel eens samen met de wereldkampioen en samen hebben ze het ook over ontwikkeling en verbetering.

,,Ik moet volgens hem minder gaan trainen. En als Gegard iets zegt, dan luister je”, zegt Buist met een glimlach. ,,Ook Reinier de Ridder (wereldkampioen MMA bij ONE) en mijn trainer Harun vonden dat ik te veel trainde. Gegard vertelde me dat hij, als hij niet in voorbereiding is voor een gevecht, drie tot vier keer per week traint. Ik train, no matter what, altijd twee keer per dag. En ik merkte dat dat me begon op te breken. Ik moet de voet van het gaspedaal halen, daar word ik alleen maar beter van.”

Volledig scherm Vechtsporter Pieter Buist. © Pix4Profs/René Schotanus