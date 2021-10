Hockeyvrouwen Etten-Leur doen goede zaken tegen DES

parijs-roubaix Ook Britt Knaven ondanks alle pijn gegrepen door Pa­rijs-Rou­baix: ‘In april sta ik zeker weer aan de start’

3 oktober De poort was nog niet gesloten, maar toch kwam Britt Knaven (21) zaterdag op het einde van de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix iets te laat aan op de wielerbaan van Roubaix. ,,Omdat één renster een domme fout maakt, sta ik niet in de uitslag. Dat is het enige jammere van deze dag", zo keek de oudste dochter van oud-Roubaix-winnaar Servais Knaven terug op de dag waar ze zo lang naar had uitgekeken.