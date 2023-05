Hockeystunt glipt vrouwen van Push door de vingers: ‘Heel teleurstellend, maar we zijn ook supertrots’

Brit Voss zal er komende nacht nog wel een paar keer aan denken. Aan die levensgrote kans, letterlijk in de laatste minuut van uitwedstrijd tegen Leonidas; 3-3 op het scorebord en een strafcorner voor Push. Freeke van Dongen schiet niet zelf, maar speelt de bal terug naar Voss. ,,Dat hadden we zo afgesproken, omdat die hoek steeds open lag”, zei de 28-jarige Bredase.

Voss haalt uit, maar maait over de bal heen en laat de kans op de winnende treffer liggen: 3-3, en dat is voor Push niet genoeg om de play-offs te halen. Het zou de kers op de taart geweest zijn in een fantastisch eerste seizoen in de promotieklasse na de promotie uit de overgangsklasse van vorig jaar. En een regelrechte hockeystunt.

,,Nu dat niet lukt is de teleurstelling enorm groot. En daar ben ik eigenlijk blij om en supertrots op, om te merken hoe teleurgesteld dit team is”, zei coach Pim Houben zondag na afloop. ,,Ga maar na: wij begonnen het seizoen met het doel om in de promotieklasse te blijven. Toen het beter ging dan verwacht, besloten we voor de middenmoot te gaan. Na de winter zeiden we: laten we op plek vier mikken. Als je dan tot de laatste seconde kans houdt om de play-offs te halen en dan zo teleurgesteld bent als dat niet lukt, mag je daar heel trots op zijn.”

Eigenlijk is dit seizoen super geslaagd, maar dat voelt nu nog niet zo. Dat zal straks na een paar biertjes pas komen Brit Voss (28), Speelster Push

Voss stond er hetzelfde bij als haar coach. ,,Die play-offs waren echt een ontzettend vet toetje geweest voor ons. Eigenlijk is dit seizoen super geslaagd, maar dat voelt nu nog niet zo. Dat zal straks na een paar biertjes pas komen.”

Voss ging in gedachten nog maar eens terug naar het beslissende moment in de slotseconde. ,,De bal kwam eigenlijk net te zacht aan voor mij en daardoor schatte ik 'm verkeerd in. Ik had hem moeten aannemen en duwen, dan was ie het netje ingegaan. Maar ik dacht: ik moet hem meteen raken. Helaas...”

De gemiste kans was de ontknoping van een wedstrijd die in de tweede helft uitmondde in een boeiend gevecht met de kenmerken van een thriller. Voor rust was dat nog niet zo. Met twee rake strafcorners van Freeke van Dongen en Lobke van Nistelrooij liep Push uit naar 0-2-voorsprong en leek een ticket voor de play-offs slechts een kwestie van tijd.

Dat is typerend voor de promotie­klas­se dit seizoen. Alle wedstrij­den werden in het laatste kwart beslist Pim Houben, Coach Push

Maar na rust kwam Leonidas terug. En hoe. Tien minuten voor tijd stond het plots 3-2 voor de Rotterdamse thuisclub. Voss: ,,Wij maakten een of twee foutjes en begonnen toen te denken: het zal toch niet...”

Houben: ,,Dat is typerend voor de promotieklasse dit seizoen. Alle wedstrijden werden in het laatste kwart beslist. Wij wisten dat het bikkelen zou worden. En dat werd het ook. En toen maakten we ook nog de 3-3.”

Zes minuten voor tijd was dat. Van Dongen schoot de bal in uit een strafcorner, maar haar poging werd gestopt. Voss kon de bal vervolgens wel binnen tikken. Push rook de play-offs weer en drong opnieuw aan. Met de zinderende ontknoping als gevolg. ,,Zo zonde dat het niet lukt om de play-offs nog eens mee te maken", zei Voss, die acht jaar geleden al eens met Push naar de hoofdklasse promoveerde. ,,Het is prima dat we nu niet promoveren, maar die play-off wedstrijden spelen was echt supervet geweest.”

Volgend seizoen

Houben keek al vooruit naar volgend seizoen. ,,Bijna deze hele groep blijft bij elkaar. Dus we willen doorbouwen en dan kunnen de play-offs volgend jaar wel een doel zijn.”

Of Voss er volgend seizoen nog bij zal zijn staat nog niet honderd procent vast. ,,Als ik hier met het hele team sta, wil ik eigenlijk wel heel graag. Maar ik speel al elf jaar in het eerste, ben met mijn 28 jaar een van de oudste en werk als arts in het Amphia. Dat is soms heel erg druk. Gisteren had ik bijvoorbeeld nachtdienst tot 01.00 uur. Dus ik twijfel. Maar nu gaan we eerst een biertje pakken op het succes van dit seizoen.”

Leonidas - Push 3-3 (0-2). 15. Van Dongen 0-1, 35. Van Nistelrooij 0-2, 40. Roolaart 1-2, 52. Rondberg 2-2, 60. Lindeman 3-2, 64. Voss 3-3.