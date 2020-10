Hockeysters Zwart-Wit trekken derby naar zich toe, Push-heren haken aan na buitenshuis gelijkspel

hockeyDe hockeyderby in de eerste klasse B tussen de vrouwen van Etten-Leur en Zwart-Wit is uiteindelijk door de gasten uit het Ginneken met 2-3 gewonnen. Een kwartier voor het einde stond het nog 2-1, maar uiteindelijk gaven de aanvallende kwaliteiten van de koploper toch de doorslag. De mannen van hockeyclub Push hebben nog altijd aansluiting in de overgangsklasse B. Winst werd bij Naarden uit handen gegeven, maar de 2-2 betekent dat de verschillen in de middenmoot niet groot zijn.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Hattem - Zwart-Wit 3-2 (2-0). 2-1 Mark Luns, 2-2 Job Ghering

OVERGANGSKLASSE B

Naarden - Push 2-2 (1-0). 1-1 Laurens van Leur, 1-2 Bart Mabelis (sc).

Push speelde goed, maar zag veelal een goed resultaat aan zich voorbij gaan. In het Gooi verzuimde Push nu ook weer kansen af te maken, ook toen de ploeg in de tweede helft een achterstand had omgebogen van 1-0 naar 1-2 via Laurens van Leur en Bart Mabelis (strafcorner). In de slotminuut werd het alsnog 2-2.

Push staat na zes duels nu met vier punten op plaats elf, maar weet het gat naar boven nog altijd beperkt tot enkele punten. De coach is sinds dit seizoen Bas van Zundert, in het verleden al actief bij Push. Als eindverantwoordelijke had hij vooraf op meer punten gehoopt. ,,Wat tegen Naarden gebeurde, was het verhaal van het hele seizoen. Elke week spelen we meer dan voldoende, maar telkens slagen we er niet in er met de punten vandoor te gaan. In de voorbereiding wonnen we ruim van Helmond en Naarden, nu verloren we en spelen we dus gelijk.”

Reigers - Breda afgelast.

EERSTE KLASSE B

DSHC - Warande 6-0 (3-0).

Etten-Leur - De IJssel 3-4 (3-1). 1-1 Yannick Smits, 2-1 Marijn van der Plas, 3-1 Tom Gommers.

Etten-Leur-coach Victor Kwinkelenberg baalt en ziet dat realisme op zijn plaats is. ,,De gifbeker moet helemaal leeg. Heel moeizaam gaat het. De verwachtingen waren hoog, maar in het begin hadden we vijf geblesseerden. Vandaag was dat geen excuus, iedereen is er weer bij. Offensief is het goed, we krijgen kans na kans maar maken ze niet genoeg af. Dan is het op het laatst te gehaast met te veel individuele fouten.”

Dat het nu even herfstvakantie is komt dus Etten-Leur wel aardig uit, niet in de laatste plaats omdat de komende tegenstanders niet de makkelijkste zullen zijn. “Het voordeel van dat we een week vrij zijn is dat we de koppen bij elkaar kunnen steken. We moeten de doelstelling herformuleren. Promoveren kunnen we vergeten. De eigen ontwikkeling daar gaat het nu om, we moeten onszelf zien te verbeteren.”

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - Groen-Geel 2-1 (1-1). 1-1 Daniël Verstraten, 2-1 Wouter Cox.

DERDE KLASSE B

Tempo - Scoop Delft 5-0 (0-0). 1-0 Jens Dingemanse, 2-0 Nick Matthijs, 3-0 Paco Vingerhoets, 4-0 Matthijs, 5-0 Tom van Maldegem.

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE A

Alecto - Breda 0-2 (0-1). 0-1 Yentl Leemans, 0-2 Lohra Zaaijer

Gooische - Push afgelast.

EERSTE KLASSE B

DSHC - Warande 2-1 (0-1). 0-1 Pien Stienen.

Etten-Leur - Zwart-Wit 2-3 (1-1). 1-0 Manouk van den Enden, 1-1 Fleur van Gestel (sc), 2-1 Van den Enden, 2-2 Van Gestel (sc), 2-3 Annemijn van Langeveld.

Etten-Leur streed dapper. Een zege tegen de streekgenoot zou een unicum zijn geweest. Pas driemaal eerder zaten beide teams in één poule, vorig seizoen en drie seizoenen geleden in de eerste klasse en in de tweede klasse zowaar ook in de jaargang 2005-2006. Winst voor Etten-Leur was er nog nooit. De thuisclub begon voortvarend aan de Olympiade. Al na enkele minuten leidde goed voorbereidend werk van Mirte Monden tot de openingstreffer van Manouk van den Enden. In het eerste kwart domineerde Etten-Leur, maar gescoord werd er niet meer. Zwart-Wit kwam na de korte onderbreking beter in het spel en nadat eerst de lat nog was geraakt, maakte Fleur van Gestel er via een strafcorner 1-1 van. Dit bleek ook de stand halverwege.

Ook in het derde kwart ging het spel over en weer en al snel na de hervatting maakte alweer Manouk van den Enden 2-1. Lang bleef het hierbij, tot Zwart-Wit met een slotoffensief kwam. Fleur van Gestel benutte haar tweede strafcorner, waarna uiteindelijk Annemijn van Langeveld tekende voor de winnende. En dat leidde na afloop toch wel tot ontlading, Zwart-Wit wist hiermee dat het aan kop zou blijven. En al snel bleek dit nu ook drie punten los te zijn.

Voor Etten-Leur waren de druiven dus zuur, de thuisclub had alles gegeven maar verloor toch. Manouk van den Enden is dit seizoen de oudste van het team en is vanuit de verdediging naar voren gehaald. Ze scoorde tweemaal. “Jammer, aan de inzet lag het niet. In het laatste kwart gingen ze er toch in. De eerste goal was er een uit het boekje en je komt twee keer op voorsprong. We hebben onze beste wedstrijd tot nu toe gespeeld.”

Aan de andere kant was dus juist Fleur van Gestel tot twee maal toe succesvol. De verdedigster die een voorname rol bij de corner heeft, is eveneens een van de meest ervaren krachten bij haar team. “We begonnen slecht, maar we hebben toch kunnen schakelen. We hebben inmiddels al tegen de sterkere ploegen gespeeld. Het is nog niet uitgesproken, maar ik heb het idee dat bij iedereen nu wel leeft dat het mogelijk is. Dan moeten we wel beter gaan starten.”

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - Forescate 0-0.