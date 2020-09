Hockeysters Zwart-Wit steviger aan kop, Breda-mannen in doelpuntrijk duel onderuit

hockeyHet ging met veel inzet en moeite, maar de hockeysters van Zwart-Wit hebben op eigen veld ook hun derde duel van het seizoen gewonnen. Tegen Craeyenhout kwam de ploeg al in het eerste kwart op voorsprong en deze 1-0 hield uiteindelijk stand. Daardoor blijft Zwart-Wit aan kop in de eerste klasse B samen met Hudito, dat wel een beter doelsaldo heeft. Komende zondag spelen de lijstaanvoerders in Delft tegen elkaar.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE B

Zwart-Wit - Groningen 4-1 (2-0). 1-0 Daan Dekkers, 2-0 Lennart Smits, 3-0 Imre van de Laar, 4-0 Mark Luns.

Pim Wijzenbeek was tevreden. Naast jonge aanwas keerde deze zomer ook Dylan van Minde terug van hoofdklasser Tilburg. En dat maakt volgens Wijzenbeek wel uit, die bij Tilburg al met hem gewerkt heeft. ,,Hij voegt er achterin fysiek echt iets aan toe. Daar staat tegenover dat we scorend vermogen zijn kwijt geraakt. We willen ons wel elke week verbeteren. Er zit nog veel rek in.”

Breda - Naarden 3-6 (0-4). 1-5 Floris-Jan Hoogbergen, 2-5 Maurits Heemskerk, 3-5 Coen van Hemert.

Push - Zwolle 2-1 (0-0). 1-0 Casper Fijneman, 2-1 Lars Kloosterman.

EERSTE KLASSE B

Warande - Roomburg 1-6 (0-3). 1-3 Mats Bloemsaat.

Forescate - Etten-Leur 3-2 (1-0). 2-1 Yannick Smits (sc), 2-2 Matthijs Bartels.

TWEEDE KLASSE B

Shot - Pelikaan 0-1 (0-1). 0-1 Wout Voorderhaak.

In Tilburg speelde Pelikaan voor de pauze goed en in het tweede kwart wist Wout Voorderhaak te scoren uit een vlotte aanval. Leuk voor hem, want na een blessure maakte hij juist vorige week na lange tijd weer zijn eerste minuten. Coach Maarten Drent zag wel dat zijn team in de tweede helft diep moesten gaan deze 1-0 vast te houden. “In de tweede helft werden wij ver terug gedrukt, Shot nam de overhand qua balbezit. Onze keeper heeft er veel uit gehouden. Het was bikkelen, maar we hebben hem voor de poorten van de hel weggesleept. Waar we vorige week pech hadden, daar wonnen we nu op karakter.”

De Roosendalers hopen in elk geval zich wederom te kunnen handhaven, aldus Drent. ,,Al hopen we wel met deze groep verder te bouwen, maar we moeten bij de onderste teams weg zien te blijven. We krijgen nu wel twee zware duels. Je kunt ze verliezen, als het hockey maar goed is. We zullen het zien.”

DERDE KLASSE B

Hoeksche Waard - Tempo 1-0 (1-0).

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE B

Breda - Gooische 0-0 (0-0).

Push - Zwolle 6-2 (4-0). 1-0 Puk Holleman, 2-0 Sophie van Nieuwamerongen, 3-0 Roos Weekers, 4-0 Van Nieuwamerongen, 5-1 Freke van Tilburg, 6-1 Nina Meere

EERSTE KLASSE B

Warande - DES 2-3 (1-1). 1-1 Pien Stienen, 2-3 Marieke Versluis.

IJsseloever - Etten-Leur 1-4 (1-2). 0-1 Mirte Monden, 1-2 Carlijn Monden, 1-3 Manouk van den Enden, 1-4 Mariëlle de Boer.

Zwart-Wit - Craeyenhout 1-0 (1-0). 1-0 Michelle Beentjes.

Craeyenhout speelde eveneens gedegen en bij vlagen fysiek. Waar in het verleden de vrouwen uit het Ginneken wel eens moeite daar mee hadden, daar liet de thuisclub nu niet over zich heen lopen. Halverwege het eerste kwart werd het zowaar ook nog 1-0, nadat Michelle Beentjes na voorbereidend werk van Annemijn van Langeveld wist te scoren. Tot aan de rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Zwart-Wit zette druk en de gasten uit Den Haag zette daar enkele tegenaanvallen tegenover. Tot echt gevaar leidde dit niet meer.

Na de pauze leek Craeyenhout even te komen, zo werd een strafcorner met moeite er uit gelopen. Maar Zwart-Wit herpakte zich. In de slotfase leek de ploeg zowaar het duel te beslissen, maar de 2-0 in de voorlaatste minuut werd wegens indirect afhouden afgekeurd. De punten waren echter binnen.

TWEEDE KLASSE B

Rapid - Pelikaan 3-0 (1-0).