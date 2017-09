Hockeysters Etten-Leur kijken geen kat uit de boom dit seizoen

Historisch is de prestatie van de hockeysters van Etten-Leur. Voor het eerst in het 49-jarig bestaan acteren de hockeyvrouwen in de eerste klasse. Ze zijn ambitieus.

Zondag start het avontuur van de vrouwen van Etten-Leur in Delft, tegen Hudito. Ondanks dat ze zich op onbekend terrein begeven, houden ze zich niet klein. De zelfverzekerdheid spat er vanaf bij aanvoerster Inge Pellis, die aan haar vierde seizoen in de hoofdmacht begint. De hockeyvrouwen leggen de lat graag hoger dan de meest gepromoveerde clubs zouden doen. Genoegen nemen met enkel handhaving doen ze niet aan de Olympiade ,,Het is ambitieus, maar we gaan voor een plek in de middenmoot", zegt Pellis.

De 21-jarige captain zal samen met Marie Claire Menting en Lobke van Nistelrooij de kar moeten gaan trekken. Het team is jong en dus ook onervaren - de gemiddelde leeftijd is 19 jaar. Menting, Van Nistelrooij en Pellis zullen zich na het vertrek van vijf sterkhouders dus nog nadrukkelijker moeten laten gelden. Om het gat dat het kwintet heeft achtergelaten op te vullen, komen zes jeugdspelers over. Het jeugdige team wil heel graag, is gretig. Dat heeft hen afgelopen seizoen meermaals aan een zege geholpen.

Onbevangenheid

Maar dit is de eerste klasse, een niveautje hoger en een tandje sneller. Die jeugdige onbevangenheid kan de ploeg gaan opbreken, weet ook de aanvoerster. Waar Etten-Leur vorig seizoen geregeld wegkwam na een persoonlijke fout, zo wordt een dwaling nu genadeloos afgestraft. Dat heeft Pellis gemerkt in de twee oefenwedstrijden tegen BH&BC Breda (5-0 verlies) en het gepromoveerde Houten (4-0), beide eersteklassers. ,,Dat komt voornamelijk door eigen toedoen. Verkeerd verdedigen of vrije ballen inleveren." Daar wordt aan gewerkt.

Werklust

Rond de winterstop weet het hechte team van coach Vermeulen hoe het ervoor staat. De kracht van zijn hockeysters? ,,We gaan voor elkaar door het vuur, knappen elkaars vuile werk op", licht Pellis toe. Of werklust genoeg is voor handhaving? Dat moet nog blijken. De kat uit de boom zullen de vrouwen niet kijken. Dat past niet bij ze.