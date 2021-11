Hockeysters Breda winnen bij Helmond, ook Push-vrouwen gaan als koploper winterstop in

hockeyIn navolging van de mannen gaan ook de vrouwen van Push als koploper de naderende winterstop in. In dezelfde poule won ook Breda en zij nemen acht punten afstand van de derde plaats. De mannen van Tempo hebben op eigen veld nummer drie Ypenburg met 3-1 weten te verslaan. Daarmee doen de Bergse hockeyers goede zaken in de derde klasse D, met de onderste posities wordt na een mindere reeks steviger afstand genomen.

Mannen

Overgangsklasse A

Zwart-Wit - Berkel en Rodenrijs 3-2 (1-1). Doelpunten Zwart-Wit: Bas Scheer, Imre van de Laar en Jaap Groels.

Zwart-Wit won wederom en blijft vijfde, de ploeg komt wel steeds dichterbij de top drie. Na een snelle achterstand kwam Zwart-Wit aan de Galderseweg goed terug. Na de pauze werd het verschil gemaakt.

Overgangsklasse B

Huizen - Breda 3-1 (3-0). Doelpunt Breda: Lodewijk Heemskerk.

Met de inzet en het balbezit zat het bij Breda goed, maar er werd vooral na rust wederom te weinig gescoord. Huizen haalde voor de pauze juist wel rendement. Zondag wordt de laatste wedstrijd thuis voor de winterstop tegen Naarden cruciaal.

Push - Leonidas 3-1 (1-0). Doelpunten Push: Floris Suijkerbuijk, Jurriën Smits en Siebe Bos.

De Bredanaars speelde op eigen veld met meer druk, alleen verzuimde Push het duel eerder op slot te gooien. Het blijft echter nog altijd ongeslagen.

Eerste klasse D

Warande - De IJssel 2-3 (1-1). Doelpunten Warande: Reimer Wolff en Mats Bloemsaat.

Warande verzuimde onderin wat afstand te nemen, maar het spel was vergeleken met een week eerder minder. Dit ging lang goed, maar de beslissing viel alsnog in het vierde kwart.

Hudito - Etten-Leur 2-1 (1-0). Doelpunt Etten-Leur: Ralph van Wijk.

Etten-Leur hoopte de goede lijn van een week geleden door te zetten en de laatste plaats te kunnen verlaten. Qua spel lukte dit in Delft aardig, wat het rendement betreft minder. Voor en na de pauze bleek juist Hudito effectief, met een 2-0 achterstand als gevolg. Etten-Leur maakte er verdiend nog 2-1 van. Met nog tien minuten te gaan werd het spannend, want Etten-Leur creëerde volop kansen. De gelijkmaker viel echter niet meer.

Tweede klasse B

Drunen - Pelikaan 1-1 (1-0). Doelpunt Pelikaan: Daniël Verstraten.

Pelikaan speelde in de eerste twee kwarten niet goed, met een achterstand als gevolg. Na rust namen de Roosendalers het initiatief en een rake strafcorner betekende de terechte 1-1. Winst zat er in het Brabantse treffen zeker nog in, maar het bleef bij een gelijkspel.

Derde klasse D

Tempo - Ypenburg 3-1 (3-1). Doelpunten Tempo: Thibaut Bruinen, Paco Vingerhoets en Jimmy Nuytemans.

Tempo wist dat de Zuid-Hollanders een lastige kluif zouden betekenen, maar met een goede inzet vielen de doelpunten nu wel aan de goede kant. De organisatie stond goed en de al voor rust behaalde voorsprong was zeker verdiend.

Vrouwen

Overgangsklasse A

Beuningen - Push 0-4 (0-2). Doelpunten Push: Lobke van Nistelrooij (2), Freeke van Dongen en Roos Weekers.

Beuningen bleek stug, maar met geduld en rustig de score uitbouwden, werd in Gelderland verdiend gewonnen. Push is nog altijd zonder puntverlies.

Helmond - Breda 1-3 (1-3). Doelpunten Breda: Sanne van der Kreek, Lohra Zaaijer en Amber de Visser.

Breda wist dat het de tweede plaats voor de winterstop zeker kon stellen en maakte voor de pauze al het verschil. De voorsprong kwam hierna niet meer in gevaar.

Eerste klasse B

Zwart-Wit - Zoetermeer 3-1 (1-1). Doelpunten Zwart-Wit: Michelle Beentjes, Benthe van der Veen en Denice Hermens.

Zwart-Wit moest hard werken, maar had wel initiatief Het venijn zat hem in de staart, in het vierde kwart was de thuisclub voorin ook effectief. Voor het eerst dit seizoen komt Zwart-Wit de top twee binnen.

Warande - Rijswijk 1-2 (0-0). Doelpunt Warande: Maud de Koning.

Warande had zich veiliger in de middenmoot kunnen nestelen, maar de tegenstander speelde fysiek. Snel na de rust werd nog wel een voorsprong behaald, maar Rijswijk scoorde kort hierop ook twee maal tegen.

Hudito - Etten-Leur 3-1 (1-1). Doelpunt Etten-Leur: Jet Flapper.

Ook de Etten-Leurse vrouwen wisten geen punten te pakken in Delft, maar dat zou zelfs voor de nummer twee vooraf een stunt zijn geweest: Hudito staat met dertig uit tien stijf bovenaan. Het spel was echter goed en tot in het derde kwart stond het gelijk. Toen besliste in korte tijd de thuisclub het duel toch. Etten-Leur kreeg nog kansen, maar maakte ze niet af. Nu staat de ploeg vierde, onder meer streekgenoot Zwart-Wit is Etten-Leur gepasseerd in de stand.

Tweede klasse B

Ypenburg - Pelikaan 3-3 (1-1). Doelpunten Pelikaan: Sophie Vromans (2) en Sophie Nijmeijer.

Pelikaan wist zich in Zuid-Holland drie maal een voorsprong te verschaffen, maar even zo vaak werd deze verspeeld aangezien achterin de scherpte er niet altijd was. Afgelopen vrijdag had de ploeg thuis ook in de beker al verloren van Pollux. De ploeg verzuimde dus zichzelf te belonen, want kansen waren er zeker om de aansluiting met de top vijf te kunnen behouden.