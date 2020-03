Hockeyster Claire Bloem na vijftien maanden terug bij Breda: ‘De blessure die je nooit wil krijgen’

Rustig opbouwen, geduld houden, luisteren naar je lichaam, verantwoord bewegen. Claire Bloem heeft het handboek 'Herstellen van een kruisbandblessure voor dummies' keurig uitgelezen. De rentree van de spits van de hockeyvrouwen van Breda is aanstaande: thuis tegen Eindhoven kan Bloem haar eerste officiële minuten sinds een hele lange tijd maken.

Dik was het handboek wel; bijna anderhalf jaar duurde het totdat Bloem de laatste pagina onder haar ogen kreeg. Op een donkere novemberavond in 2018 gaat het op de training mis voor de in Den Haag geboren, maar in Leeuwarden opgegroeide 26-jarige hockeyster. ,,Het was een lullig momentje", kan Bloem zich herinneren. 'Ik denk dat ik er zondag niet bij ben', hoort ze haarzelf nog zeggen.

In de praktijk blijkt er iets flink mis: begin januari krijgt Bloem te horen dat haar kruisband is afgescheurd, twee weken later gaat ze onder het mes. ,,Het is heel moeilijk om geduld te houden", zegt ze over de lange revalidatie richting haar rentree op het hockeyveld. ,,Maar ik wist één ding zeker: ik wil zo'n operatie niet nog eens meemaken. Ben zo ziek geworden van de narcose."

Vooruitkijken

Terwijl haar teamgenoten in de loop van het vorige jaar steeds dichter bij de titel in de eerste klasse komen, kijkt Bloem stiekem al naar het seizoen dat gaat komen. ,,Natuurlijk kon ik het niet laten om te gaan kijken. We zijn sinds vorig seizoen zo'n hecht team. Het is enorm gezellig, maar we trainen ook hard." Het typeert de Bredase ploeg volgens de aanvalster: Bloem blijft zich te allen tijde onderdeel van het team voelen.

Wanneer begin mei het eindsignaal klinkt bij de kampioenswedstrijd van de hockeysters van Breda op het sportpark aan de Mastbos, is er geen trotsere toeschouwer dan Bloem. Een seizoen in de overgangsklasse wacht. En er is licht aan het einde van de tunnel: twee maanden later zal ze aansluiten bij de voorbereiding. Voorzichtig, dat wel. ,,Het is eigenlijk de blessure die je nooit wil krijgen", beschrijft Bloem. ,,Maar het maakt je ook sterker."

Volledig scherm Claire Bloem kan niet wachten om weer te kunnen beginnen bij Breda. ,,Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben." © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Naar mate het seizoen vordert, kan Bloem zich gaan richten op haar eerste wedstrijd. Die komt er op 4 februari van dit jaar, een oefenduel met Antwerpen. ,,Het was één van de zwaarste momenten van de revalidatie. Je weet wat je kan, maar je hebt anderhalf jaar stil gezeten als het gaat om wedstrijden. Alles wat je voorheen kon, was je kwijt. Dat was heel frustrerend. Mensen om me heen zeiden: 'kom op, dat is hartstikke normaal'. Mijn teamgenoten steunden me enorm, heel lief."

Doelpunt

Hoogtepunten zijn er ook richting haar officiële rentree. Een goal in een oefenduel met Tilburg, bijvoorbeeld. Maar natuurlijk gaat er niets boven een potje voor het echie. Eindelijk staat die op het programma. Het boek is uit. ,,Hier heb ik zo lang op zitten wachten. Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben."