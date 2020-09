Hockeyploegen Warande hard onderuit, Etten-Leurse vrouwen doen zichzelf tekort

hockeyNa de goede uitzege vorige week in de seizoensopening deden de hockeysters van Etten-Leur zichzelf in het eerste thuisduel lelijk tekort. Een snelle 0-2 achterstand tegen DSHC werd na rust wel tot 1-2 verkleind, maar daarbij bleef het. De hockeymannen van Warande gingen ongenadigd hard onderuit bij Hudito: 7-1. Voor de vrouwen van de Oosterhoutse ploeg ging het zelfs nog minder: zij kwamen niet tot scoren tegen Hudito: 7-0.

Mannen

Overgangsklasse A

Phoenix - Zwart-Wit 4-1 (0-1).

Zwart-Wit leek in Zeist halverwege nog vol voor een resultaat te kunnen gaan, maar uiteindelijk liep de thuisclub uit. Jop Ghering redde tien minuten voor tijd nog de eer.

Overgangsklasse B

Reigers - Push 5-2 (4-2).

Push ging naar Hoofddorp voor de punten, maar incasseerde binnen tien minuten een hattrick. Laurens van Leur en Casper Fijneman scoorden nog voor de pauze. Met 4-2 halverwege ging Push er nog vol voor. Tot een resultaat leidde het niet meer.

Breda - Huizen 3-5 (2-1).

Tegen Huizen etaleerden de hockeyers van overgangsklasser Breda gistermiddag een tomeloze inzet en enorme aanvalsdrang. Dat leverde wel het beloofde spektakel, maar geen punten op. ,,Huizen is een sterke ploeg. In de slotfase maakten we te veel fouten. Maar wij zijn duidelijk op de goede weg. Bouwen, promoveren, stabiliseren: dat is mijn credo met dit team de komende jaren. En hoe snel dat allemaal gaat, zien we wel", aldus coach Eric van der Pol.

Eerste klasse B

Hudito - Warande 7-1 (3-1).

Na een goed begin, kwam Warande vanaf het tweede kwart onder druk. Max Koreman scoorde hierin nog wel, maar de thuisclub besliste de partij snel na rust.

Etten-Leur - DSHC 2-2 (0-1).

De beleving bij Etten-Leur was al beter, maar het spel nog chaotisch. In de eerste helft zorgden de Delftse studenten voor een achterstand. Na de pauze leek Etten-Leur dit om te draaien, na de 1-1 van Tom Gommers maakte Pieter Riemens er 2-1 van. Knap, aangezien de aanvaller met een zware knieblessure een jaar niet gespeeld had. Een rake strafcorner betekende alsnog een puntendeling.

Tweede klasse B

Pelikaan - Drunen 2-3 (0-1).

In het eerste kwart begon Pelikaan sterk, maar de kansen werden niet benut. In het tweede kwart viel de openingsgoal aan de andere kant. Na rust wisten Daniël Verstraten en Stef Vromans tweemaal een achterstand weg te werken. In de slotfase kon het duel nog twee kanten op, maar uiteindelijk won Drunen alsnog.

Derde klasse B

Tempo - Feijenoord 5-2 (5-0).

Tempo wilde na lange tijd weer eens goed uit de startblokken komen en tegen de club uit Rotterdam-Zuid lukte dit bijzonder goed. Nick Matthijs maakte er drie en Bram Kleine scoorde tweemaal, dit alles nog binnen de eerste twee kwarten. Na de rust waren de Bergenaren nog steeds de baas, maar juist te gretig voorin.

Vrouwen

Overgangsklasse A

Breda - Wageningen 4-0 (2-0).

Breda hockeyde een degelijke wedstrijd en was duidelijk sterker. Ook toen de beslissing al gevallen was bleef het spel gedisciplineerd. Kiki van der Kreek, Meike Warnier, Claire Bloem en Esra van Herp scoorden.

Alecto - Push 1-1 (1-0).

Push ging niet goed om met de ruimte die het kreeg. Pas in de slotfase wist Puk Holleman een vroeg opgelopen achterstand nog ongedaan te maken.

Eerste klasse B

Westland - Zwart-Wit 0-2 (0-1).

In Naaldwijk speelde Zwart-Wit wederom degelijk en gaf het de thuisclub weinig kans. Naomi Weterings voor rust en Annemijn van Langeveld erna beslisten de wedstrijd.

Hudito - Warande 7-0 (4-0).

Waar Warande vorig seizoen eindigde als koploper, daar lijkt nu de club uit Delft mee te gaan doen bovenin. Hudito bleek al voor de pauze zeer effectief, Warande liep achter de feiten aan.

Etten-Leur - DHSC 1-2 (0-2).

,,We zijn gewoon niet scherp aan de wedstrijd begonnen”, verklaarde coach Chris Ruijs de snelle achterstand. ,,We willen proberen aan te haken bij de top drie, nadat we in maart eindigden als vijfde. Maar dit is pas ons tweede jaar in deze klasse. Eerst maar eens de plaats in de middenmoot behouden, het is weer een nieuwe ronde en de concurrentie is groter geworden afgelopen zomer.”

Tweede klasse B

Pelikaan - Pollux 1-1 (1-1).

Pelikaan is nog steeds ongeslagen, maar heeft al wel vier punten laten liggen. Voor rust speelde de ploeg goed maar kwam het op achterstand. Sophie Vromans maakte uit een corner gelijk. Na rust kantelde het beeld, maar gescoord werd er niet meer.