Hockeymannen Breda uitgeschakeld in play-offs

Stan Godrie juicht niet, maar wint wel

26 mei De manier waarop Stan Godrie zaterdag de Ronde van Westerhoven won, is een klassiekertje. In de eindsprint dacht Roy Eefting de buit al binnen te hebben, maar hij juichte letterlijk te vroeg. Vanuit zijn wiel jumpte Godrie alsnog over hem heen. Eefting in verbijstering achter zich latend.