Hockeymannen Breda handhaven zich na Houdini-act

De ontlading was groot, maar het scenario was er ook naar. De hockeyers van Breda blijven in de overgangsklasse, maar daar was in Leiden bij Roomburg een ware Houdini-act voor nodig. Na in de laatste minuut een 2-2 gelijkspel te hebben gered, won Breda de shoot-outs.

Het derde duel in de serie voor een plaats in de overgangsklasse moest de beslissing brengen. Bij verlies zou Breda degraderen naar de eerste klasse. Over de hele wedstrijd was Roomburg de dominante ploeg, maar net als zaterdag was doelman Joost Reede de gevierde man aan Bredase zijde. Na rust kwam Breda uit een strafbal op voorsprong maar tegen het einde leek het alsnog mis te gaan. In de laatste minuut mocht Breda een strafcorner nemen, welke raak was. Alexander van den Bosch tekende voor beide Bredase goals.

En dus de shoot-outs als ultieme apotheose. Iets waar lang en vaak op getraind is. Ook hier bleef het spannend, in de reguliere serie werd het eveneens 2-2. En dus volgde de sudden death. Nadat doelman Reede Roomburg nogmaals van scoren had afgehouden, maakte uiteindelijk Lodewijk Heemskerk het af.

De ontlading was groot. Begrijpelijk, voor de ontwikkeling als club zou degradatie een grote stap terug zijn geweest. Ook voor coach Sven Coenen. Hij nam in de winterstop de leiding over. ,,Deze is heel belangrijk. Voor de aantrekkingskracht voor zowel de jeugd als andere spelers is de eerste klasse toch minder. We willen eerst een stabiele subtopper worden en daarna verdergroeien. We hebben hem voor de poorten van de hel weggesleept.”