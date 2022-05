Hockeyers van Pelikaan kunnen degradatie eigenlijk niet meer ontlopen: 'Gelukkig is het lekker weer’

Twee overwinningen en één gelijkspel uit zeventien potjes. Dat is de schrale troost voor de heren van MHC Pelikaan. Het hockeyteam uit Roosendaal is officieel nog niet gedegradeerd, maar alles en iedereen weet dat het doek hoe dan ook gaat vallen. ,,Ook de club is al druk bezig met volgend seizoen.”

Een moeilijk seizoen, dat is eigenlijk een understatement voor het jaar van Pelikaan. De tweede klasse was te hoog gegrepen voor de hockeyers uit Roosendaal, zoveel is wel duidelijk. ,,Al zijn we niet heel vaak weggespeeld. Veel wedstrijden waren close. We hebben qua spel ook een prima tweede seizoenshelft achter de rug", aldus trainer Tobias Vermeer (37).

Volgens de jonge coach heeft de nasleep van corona zijn team geen goed gedaan. ,,Veel jongens zijn er achter gekomen dat er ook andere dingen in het leven zijn dan hockey. Meer dan ooit hadden we week in, week uit, afzeggingen. Dan kom je er nooit helemaal lekker in.” Tijdens de laatste wedstrijd miste Pelikaan zelfs zoveel spelers, dat trainer Vermeer zelf ook nog moest opdraven. ,,Leuk voor een keertje, maar ik ben niet voor niets coach geworden.”

Toch wil Vermeer zich niet alleen achter de afzeggingen verschuilen. ,,Je moet zelf ook gewoon de kansen benutten en geluk afdwingen. Het voelt niet aan alsof we kansloos zijn geweest dit seizoen, maar de stand laat een heel ander beeld zien", waarmee Vermeer doelt op de schamele vijf puntjes die zijn ploeg wist te behalen.

Degradatie komt niet slecht uit

Als sportman kun je de woorden eigenlijk niet in de mond nemen, maar de degradatie komt Pelikaan niet direct slecht uit. ,,Natuurlijk wil je op het hoogst mogelijke niveau acteren. Maar de club is bezig om het team te verjongen, dus de blik is voor hen ook al grotendeels op komend seizoen. En de kans is aanwezig dat je in deze klasse met een jong en onervaren team iedere week een flink pak slaag krijgt en daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Degradatie is dus helemaal niet zo'n gekke gedachte, hoe raar dat ook klinkt.”

Laatste wedstrijden

Het geloof in een heuse remontada is er dus niet meer in Roosendaal, toch verwacht Vermeer nog genoeg van zijn team. ,,Ach, het is nu toch lekker weer. Er is dan niets mooier om op het hockeyveld te staan. Ik hoop dat we hier en daar nog wat puntjes kunnen sprokkelen en verder moeten we vooral nog veel plezier hebben.”