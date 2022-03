Hockeyers Pelikaan gaan cruciale fase in voor handhaving in tweede klasse: ‘Opgeven is geen optie’

Aan het woord zijn Tommie Mouwen (29) en Daniël Verstraten (28). Samen met Joris de Waal zijn zij de captains van de ploeg. Een groep die verder overwegend uit jonge spelers bestaat. Zeven punten moeten worden ingelopen om terug op een veilige plaats te komen. Vooral in de laatste speelronde in november deed de uitnederlaag tegen directe concurrent DES de mannen pijn.

Mouwen: ,,Dat was echt teleurstellend. We hadden hem onder controle, in een zwakke fase van vijf minuten krijgen we er twee tegen. Daar winnen had wel uit gemaakt, dan was de achterstand één punt geweest.” Dat is voorbij, de realiteit is dat Pelikaan aan de bak moet, weet ook Verstraten. ,,We zullen in een flow moeten komen. Ik denk zeker dat de kwaliteit er wel is. De kern van het team is er al jaren. De jongeren moeten wel een stap gaan zetten, maar het geloof is er.”

De voorbereiding was niet optimaal. Pas eind januari werd er weer gestart. Verstraten: ,,Fit zijn we wel. We zijn nu wel compleet, alleen na een blessure in de eerste wedstrijd is wel Stef Vromans gestopt. Die missen we ook zeker.” Mouwen: ,,We hebben wel slechts twee oefenwedstrijden kunnen spelen, mede vanwege corona. Conditioneel is het geen probleem, maar voor het wedstrijdritme is het wel jammer. Maar iedereen heeft er last van gehad.”

Degradatie

De hervatting dus, hoewel de uitdaging fors is, wordt de handdoek niet in de ring gegooid. Maar degradatie uit de tweede klasse na een verblijf van vier seizoenen dreigt wel. Een ramp? Mouwen: ,,Ik denk dat het sportief niet van veel invloed zal zijn. Toen we promoveerden, was daar al dertig jaar naar toe gewerkt. Daniël en ik speelden toen al acht jaar in het eerste. Met Maarten Drent als coach is in de eerste twee jaar in de tweede klasse een goede basis gelegd.”

Als echte jongens van de club sturen de mannen de jongeren ook nadrukkelijk aan. Verstraten: ,,Toen wij erin kwamen, was het gemiddelde 27 jaar, nu 22. Dat maakt wel uit. We zijn niet voor niets aanvoerders, wij willen er alles aan doen. Als de achterstand de komende weken groter wordt, is het erg lastig. Opgeven is geen optie, maar dat het belangrijk wordt, staat buiten kijf.”