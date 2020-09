Hockeyers Etten-Leur verslaan Warande, Breda verlost zichzelf van de hatelijke nul

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Ede - Zwart-Wit 1-0 (0-0).

OVERGANGSKLASSE B

Xenios - Push 3-2 (1-2). 0-1 Casper Fijneman (sc), 1-2 Lars Kloosterman.

Hilversum - Breda 3-7.

Het spel ten spijt, de hockeyers van Breda wisten dit seizoen nog geen punten te pakken. Nu werd buitenshuis Hilversum met liefst 3-7 verslagen.

Met de eerste drie punten in de overgangsklasse B, doet de jonge Bredase ploeg in de stand meteen weer mee. Het team was weliswaar zelf behoorlijk trefzeker, maar incasseerde in de eerste drie duels steeds meer tegendoelpunten. Een achterstand voor rust werd in het Gooi in de tweede helft ruimschoots rechtgezet. En dat stemt coach Eric van der Pol tot tevredenheid. “De achterstand was wel zonde. Wat we graag willen laten zien, aanvallend hockey en spektakel, was er wel. Maar het rendement bij de tegenstander was groot. Daarna deden we het goed. We maakten zes veldgoals en Hilversum kwam bijna niet meer aan de bal.”

De ploeg moet dus wel constanter worden. “Win je in de eerste vier duels niet, dan wordt het lastig vertrouwen te houden. Als je kijkt naar het aantal gescoorde doelpunten, dan zijn we een van de meest productieve ploegen. Drie goals per wedstrijd is een hoop. Maar als we te graag willen, zijn we kwetsbaar. Dit was echter wat Breda moet laten zien.”

EERSTE KLASSE B

Etten-Leur - Warande 3-1 (2-1). 1-0 Lennaert Smits, 2-0 Floris Hendrickx (sc), 2-1 Mats Bloemsaat (sc), 3-1 Smits.

Vanaf het begin was er een dominerende thuisclub, al wist Warande zeker enkele malen zelf gevaarlijk te worden. Keeper Oscar Verhagen bleek echter betrouwbaar. Aan het eind van het eerste kwart maakte namens Etten-Leur Lennaert Smits er toch verdiend 1-0 van. In het tweede kwart verdubbelde captain Floris Hendrickx de score, waarna nog voor rust Mats Bloemsaat met een strafcorner de spanning terug bracht.

Na de pauze bleef Etten-Leur drukken en er volgden strafcorners, zonder resultaat. Met zijn tweede doelpunt wist laat in de wedstrijd alsnog Lennaert Smits de derby te beslissen. Op basis van het aanvallende overwicht verdiend, waarmee de ploeg weer meedoet. Etten-Leur eindigde in maart het afgebroken seizoen als eerste, maar promoveerde niet. En dus is het nu de te kloppen ploeg. Aanvoerder Floris Hendrickx: “We hadden een slechte start, maar steeds meer jongens komen op hun oude niveau. Het doel was winnen. We bleven de hele wedstrijd een goed niveau houden, dat moeten we volhouden.”

Voor Warande had de gedwongen pauze een voordeel: ondanks de laatste plaats speelt het ook nu eerste klasse. Eén van de nieuwe gezichten is de 18-jarige doelman Jibbe van Opzeeland. Mede door goed keeperswerk deed Warande nog lang goed mee. “De insteek was om hier te winnen, de laatste weken kwamen we wel beter in ons spel. Er zijn zes spelers weg, dat is een verlies. De jonkies moeten in heren één echt wennen. Ons doel is handhaving. Etten-leur won verdiend, maar we maken wel die 2-1. Dan zit het er weer in. De 3-1 was wel een tik.”

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - Barendrecht 2-3 (0-1). 1-1 Wout Voorderhaak, 2-1 Stef Vromans

DERDE KLASSE B

Tempo - Kieviten 1-2 (1-1). 1-1 Nick Matthijs

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE A

Beuningen - Breda 1-2 (0-1). 0-1 Esra van Erp, 0-2 Kiki van der Kreek

Fletiomare - Push 0-8 (0-4). 0-1 Freeke van Dongen, 0-2 Lobke van Nistelrooij, 0-3 Nina Meere, 0-4 Freke van Tilburg, 0-5 Puk Holleman, 0-6 Sophie van Nieuwamerongen, 0-7 Lobke van Nistelrooij, 0-8 Sophie van Nieuwamerongen

EERSTE KLASSE B

Hudito - Zwart-Wit 1-1 (1-1). 0-1 Pleun Dano.

Etten-Leur - Warande 1-2 (x-x). 1-0 Manouk van den Enden, 1-1 en 1-2 Maud de Koning.

Warande-coach Martijn de Jongh: ,,Drie keer verliezen is niet goed, maar we hebben zes nieuwe speelsters. We zijn hier heel blij mee en zijn er altijd in blijven geloven.”

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - Dordrecht 3-0 (1-0). 1-0 Sophie Vromans (sc), 2-0 Julot van Gastel, 3-0 Vera Berger (sc).

De vrouwen van Pelikaan begonnen ambitieus aan het hockeyseizoen, maar wisten de eerste drie wedstrijden niet te winnen. Thuis tegen Dordrecht keerde het tij en er werd met 3-0 dik verdien gewonnen.

De winst was welkom, aangezien Pelikaan in de tweede klasse B zeker in het linkerrijtje wil meedoen en liefst nog iets meer. De eerste twee wedstrijden leverden echter gelijke spelen op en vorige week werd bij Rapid door een collectieve offday verloren. En dus kon volgens coach Rogier Gütlich het vertrouwen wel een opsteker gebruiken. “Het was een goede wedstrijd waarbij we van begin tot eind geconcentreerd hebben gespeeld en sterk waren in balbezit. We wisten natuurlijk van tevoren het belang van de drie punten. “

Het eerste kwart verliep het spel nog enigszins gelijkwaardig, maar daarna wist Pelikaan wel raad met de tegenstander. Sophie Vromans zorgde uit een strafcorner voor de pauze voor 1-0, waarna meteen in het derde kwart Julot van Gastel en Vera Berger (eveneens een corner) de wedstrijd in het slot gooiden. En daarmee kan volgens de coach Pelikaan weer vooruit. “We doen nu weer goed mee, volgende week bij Dopie worden het hopelijk weer drie punten. We moeten een inhaalslag maken om terug te keren in het linker rijtje en daarna eventueel de top vier. Het vertrekpunt is vandaag wel gemaakt. Vorige week was een uitglijder en dat kun je tijdens het seizoen eens hebben, maar we willen wel doorgroeien. Deze is zonder meer heel goed voor het vertrouwen.”