Hockeyers Breda doen ondanks gelijkspel nog mee om promotie

hockeyDe hockeyers van Breda hebben in een spannend duel met 1-1 gelijk gespeeld tegen Hattem. Daarmee verzuimen ze de tweede plaats van de Gelderlanders over te nemen, maar de ploeg doet met nog vier speelrondes te gaan nog volop meedoen om de tweede plaats in de overgangsklasse A.

MANNEN

PROMOTIEKLASSE

Push - HBS 2-0 (0-0).

Max Kreft maakte de 1-0, waarna vijf minuten later de 16-jarige jeugdspeler Casper Fijneman via een strafcorner zijn eerste doelpunt in het eerste maakte. Coach Stefan Duyf weet dat het lastig wordt. “We doen nog mee, want bij verlies was het klaar geweest. Als we drie van de komende vier wedstrijden kunnen winnen, hebben we nog een kans.”

Zwart-Wit - Voordaan 2-1 (1-1).

Waar de scherpte de afgelopen weken niet altijd optimaal was, daar was deze er in dit voor Zwart-Wit zelf belangrijke duel nu wel. Hoewel het spannend bleef tot het einde, daar was de winst voor de thuisclub wel verdiend. De ploeg kwam twee maal op voorsprong via Twan van Ginneken en Milan van Baal.

OVERGANGSKLASSE

Breda - Hattem 1-1 (0-0).

De tweede positie is het hoogst haalbare, aangezien koploper Victoria dit weekeinde op basis van het aantal gewonnen wedstrijden kampioen is geworden en daarmee automatisch promoveert naar het tweede niveau van Nederland. Deze promotieklasse is dus voor de Bredanaars nog altijd een doelstelling, ondanks de puntendeling staan ze nog altijd derde op slechts één punt van Hattem.



Breda wist dat het in elk geval niet moest verliezen, dan zou de ploeg op serieuze achterstand zijn geraakt. Voor de rust liep het in elk geval niet helemaal naar wens. Hattem was met aanvallende intenties naar Breda gekomen en zette de thuisclub stevig onder druk. De gasten forceerden meerdere strafcorners, maar Breda wist ze allemaal te pareren. Met 0-0 werd de rust gehaald, het moment om de organisatie alsnog goed neer te zetten.

Dit bleek na de pauze te zijn gelukt. Breda creëerde nu zelf ook meer mogelijkheden en verdiende snel zijn eigen eerste strafcorner. Hierop volgden in korte tijd een tweede en een derde, uit de laatste was het raak. Rick Doorenbos maakte uit een variant de bevrijdende 1-0. Breda kreeg mogelijkheden om de score verder uit te bouwen, maar de Hattemse doelman Michiel Wessels wist er steevast antwoord op. De voorsprong hield ongeveer zes minuten lang stand. Toen wist eveneens uit een strafcorner Hattem een bres te slaan in de Bredase defensie: de Nieuw-Zeelander Chad Whitehead tekende voor de gelijkmaker. In de slotfase drong met name Breda nog aan en uit een nieuwe corner had het 2-1 kunnen worden, maar dit gebeurde niet. Hattem kreeg een uitspeelcorner, maar ook deze leidde niet tot de beslissende treffer.