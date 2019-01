Hockeyer Camiel Verstraten geniet aan de Spaanse kust: ‘Er is zoveel te zien’

Camiel Verstraten is even terug in Nederland. De afgelopen maanden hockeyde de Roosendaler bij RS Tenis. Het Spaanse avontuur overtrof tot nu toe al zijn verwachtingen.

Soms loopt hij even richting het strand. Het is tenslotte maar tweehonderd meter vanaf zijn appartement. ,,Dan pak ik een koffietje, recht aan zee. Ik wandel af en toe ook een rondje door Santander. Het is er zo mooi en er is zoveel te zien."

Ja, het leven in de hoofdstad van de Spaanse regio Cantabrië bevalt Camiel Verstraten (24) prima. In augustus vertrok de Roosendaler naar Santander voor het hockey. Met RS Tenis komt de verdediger uit op het hoogste niveau van Spanje. ,,Alle verwachtingen die ik had, zijn overtroffen."

Naar zijn zin

Een kleine maand is Verstraten nu weer in Nederland om de feestdagen met familie en vrienden door te brengen. ,,De competitie lag vanaf eind oktober al stil door het WK hockey in India. Ik heb er toen voor gekozen om nog even daar te blijven."

De twintiger laat merken zijn leventje aan de Spaanse kust op orde te hebben. De taal heeft hij, mede door een cursus, aardig onder de knie. Ook leert hij steeds vloeiender communiceren door zijn trainingen aan jonge hockeytalentjes van de club. Met zijn Argentijnse team- en tevens huisgenoten heeft hij een goede klik. En van afstand werkt hij nog steeds wekelijks met plezier voor accountantskantoor Van Oers. ,,Het was even aftasten, maar ook daarmee gaat het super goed."

Quote In juni vlieg ik in principe weer terug naar huis. Om werk, studie, en wellicht een stap naar de hoofdklas­se op te pakken. Maar je weet nooit wat er nog op mijn pad komt Camiel Verstraten (24)

Tevreden is hij ook over het sportieve aspect. RS Tenis ging de winterstop in op de achtste plaats in de División De Honor. Die eerste acht plekken geven aan het eind van het seizoen garantie tot het spelen van play-offs. Die bepalen uiteindelijk wie de kampioen wordt. ,,De laatste twee wedstrijden verloren we. Zonde, want daar had meer in gezeten. Maar ik weet dat we als vijfde kunnen eindigen. De nummers één tot en met vier staan redelijk los van de rest. Alles wat daar onder zit, moeten wij kunnen verslaan."

Vloeken in Spaans

Als verdediger leert hij veel van de competitie. Verstraten heeft regelmatig de taak gelouterde internationals van scoren af te houden. Neem Alvaro Iglesias, 91-voudig international van Club de Campo. ,,Ik probeer tegenstanders uit hun spel te halen", lacht hij. ,,Dan gaan er ook wel eens wat scheldwoorden over en weer. In mijn beste Spaans, maar ook gewoon in het Nederlands. Het waren mooie duels."

,,Het niveau ligt op technisch gebied even hoog als de Nederlandse hoofdklasse", denkt Verstraten, die zijn ogen uitkeek bij de regioderby tegen Jolaseta. Die ploeg heeft zijn thuisbasis net buiten Bilbao. ,,We kwamen op voorsprong, maar die werd na veel discussie onterecht afgekeurd. Niet veel later mocht een medespeler met een gele kaart vertrekken, en schoten zij de winnende treffer tegen de touwen. Na afloop vlogen mijn teamgenoten de scheidsrechter zowat aan. Het is de emotioneel zwaarste topper die ik ooit heb gespeeld."