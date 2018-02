HMC sprokkelt belangrijke punten,

VROUWEN HOOFDKLASSE D HMC – Heerle 20-17. ,,We hebben ze aan de hand gehouden’’, aldus HMC-interim-trainer Arno van Zon. ,,We kwamen 0-2 achter en daarna zijn we eroverheen gegaan. Vervolgens hebben we de wedstrijd gedomineerd met een voorsprong van een paar punten.’’

,,We hebben niet goed gespeeld," was de eerste conclusie van Heerle-trainer Vallie Kolditz na afloop.

RHV – VHC 18-20.

VHC, de nummer twee van de competitie, had nog geluk dat RHV in de slotfase scherpte miste. ,,Het eerste half uur speelden we zwaar onder ons niveau,’’ aldus RHV-trainer Marco Dirkse. De tweede helft werkte de Rijense selectie hard en kwamen ze vlak voor tijd op 18-18. ,,In de laatste fase hadden we kans om op één punt te komen. Helaas kregen wij de beslissende om de oren.’’