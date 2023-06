Historische promotie glipt hockeyers uit Bergen op Zoom in laatste duel door de vingers: ‘Een bittere pil’

Op voorhand was al duidelijk dat de laatste speelronde in de derde klasse een, op zijn zachtst gezegd, interessante kon worden. Tempo speelde tegen Dopie (de nummers drie en vier) en koploper Rapid nam het thuis op tegen nummer twee Ypenburg. Bij een zege van Tempo zou die club voor het eerst in twintig jaar weer uitkomen in de tweede klasse.

Het werd echter een grote teleurstelling. De koploper en runner-up speelden gelijk, 0-0. Een Tempo verloor van Dopie. De Delfste studenten hadden wel een klein voordeel: zij waren wel gewend om een finale onder druk te spelen. Want finales moet een team ook leren spelen. Dopie greep een jaar geleden ook al net naast promotie en hadden zodoende ervaring met het spelen onder druk en een aantal spelers kende het gevoel van verliezen op zo'n beslissend moment.

Nerveus toeleven naar apotheose

Tempo was een jaar geleden sterk verjongd en diverse spelers hadden duidelijk nerveus naar de apotheose van het seizoen toegeleefd. Bij Tempo zat er vanaf het begin zichtbaar spanning op de ploeg. De inzet was prima, maar de uitvoering in balbezit vaak slordig. Buiten zes strafcorners kreeg de thuisclub amper echte kansen voor het doel. Dopie viel vooral voor rust het meeste aan en al in het eerste kwart maakte Jordy van Veen de achteraf beslissende 0-1. Voor Tempo wilde de bal er maar niet in. En maar één goal en dus een gelijkspel was uiteindelijk ook niet genoeg geweest voor promotie. Daarbij speelde de ploeg vanaf het derde kwart ook meermaals in ondertal na groene en gele kaarten.

Kevin Koster (31) is sinds dit seizoen de coach van de mannen- én vrouwenploeg. Met de vrouwen werd hij vorige maand kampioen in de vierde klasse. Met de mannen bleef de grote beloning dus uit. En dat terwijl zijn ploeg in zeven keer op rij won, voor die beslissende nederlaag tegen Dopie.

,,Misschien wilden de jongens wel te graag", analyseert Koster. ,,Keuzes die we normaal niet maken, werden nu wel gemaakt. Het was een beladen wedstrijd met veel druk er op. Zonde is wel dat die strafcorners er niet in gegaan zijn. In het derde kwart speelden we de helft van de tijd met een man minder, dan maak je het jezelf te moeilijk. Voor praten moet je geen kaarten pakken.”

Ook aanvoerder Joris Jumelet (24) is teleurgesteld. ,,Balen, al waren we in het begin van het seizoen met acht nieuwe spelers. Een bittere pil, maar ik kan wel trots zijn. Vier jaar geleden streden we tegen degradatie, nu voor promotie. Volgend jaar wordt het beter, we weten nu wat we wel en wat we niet kunnen.”

De teleurstelling maakt ook bij Koster al snel plaats voor een blik op volgend seizoen. ,,Ik ga na de zomer door bij de mannen, er stoppen drie spelers en dat zijn verdedigers. Het doel blijft onveranderd, promoveren. Er is genoeg kwaliteit in de ploeg, de speelwijze is duidelijk en dan zijn we een jaar verder in onze ontwikkeling.”